Há alguns dias a loja Maison Madu abriu oficialmente suas portas, com a proposta de atender mulheres fashionistas, estilosas e antenadas na moda. O espaço, localizado na rua Fortunato Faraone, 754, em Americana, é a realização do sonho da jovem Maria Eduarda Cosin, de apenas 20 anos. Filha da também empreendedora, Juliana Jacometo, Duda traz no DNA o tino para o comércio, já que boa parte da família é formada por empresários e comerciantes.

Prestes a se formar no curso Têxtil e Moda da Fatec, ela é uma estudiosa do mercado, além de ser apaixonada pelo universo, que lhe atrai desde a infância. “Desde pequena a Duda vivia brincando pela confecção de atacado da família, tinha uma máquina de costura de brinquedo que ganhou da sua avó e usava ela pra costurar as roupinhas das suas bonecas. Aos 12 anos se interessou por corte e costura, modelagem e desenho de moda, fazendo vários cursos nessa área”, comenta a mãe, orgulhosa pela trajetória da filha.

Segundo Juliana, a jovem é super antenada e apesar da paixão pelo universo da moda, mantém os pés no chão e possui objetivos muito claros de metas e crescimento. O resultado, após cinco meses de reforma do espaço e muito planejamento, não poderia ser outro se não uma loja linda, repleta de peças incríveis, que já estão fazendo muito sucesso entre as clientes.

Durante o dia da inauguração, mais de 100 pessoas passaram pelo local para conhecer o empreendimento e claro, as peças da coleção primavera/verão, de marcas conceituadas como Carmim, Open, My Favorite Things, My Place entre outras. A equipe do LIBERAL também marcou presença. Confira!