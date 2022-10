O SPA urbano Maison Visu está sempre cheio de novidades e a mais recente é o funcionamento da Lourenço Barber Shop, uma barbearia super bacana, instalada em uma das salas do empreendimento. A apresentação oficial do espaço aconteceu com festa, em uma noite muito bacana que reuniu cerca de 100 pessoas.

O espaço é comandando pelo barbeiro André Lourenço, que tem formação internacional com um bom tempo de atuação em Portugal. Especializado em barba, terapia e cortes, André oferece toda sua técnica e know-how em serviços personalizados.

Na Lourenço Barber Shop, além de poder contar com a barbaterapia e design de sobrancelhas, os clientes poderão ter acesso à manicure, esfoliação para deixar a pele livre de cravos e muito mais, enfim, tudo pensado para valorizar a beleza masculina em um “cantinho” dedicado exclusivamente para eles. Confira como foi!

Sobre a Maison Visu

A Maison Visu é um complexo multifuncional do interior paulista com um amplo e encantador jardim. O empreendimento surgiu em 2020 com a proposta de ser um SPA urbano. Durante a pandemia, esteve oito meses fechado, contudo, voltou reformulado e ainda mais cheio de novidades. Além da barbearia recém-inaugurada, o espaço oferece salão de beleza, pilates, tratamentos de SPA como faciais e corporais, assim como massagens relaxantes, aromáticas e terapêuticas.

Lourenço Barber Shop/Maison Visu

Endereço: Rua Américo Vespúcio, 375, Parque Residencial Nardini – Americana

Telefones: (19) 99906-8237 (WhatsApp) ou (19) 3604-9413 (fixo)

Instagram: @maison.visu