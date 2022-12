Inauguração da loja de conceito duplo Fabrispuma e Sul Móveis

Há pouco mais de uma semana, Santa Bárbara d’Oeste ganhou a loja de conceito duplo Fabrispuma e Sul Móveis. Com mais de 20 anos de experiência em colchões e móveis, as conceituadas marcas Fabrispuma e Sul Móveis inauguraram sua primeira unidade da cidade e em pouco tempo já é sucesso!

Localizada na Rua General Osório, 501, Centro, o espaço proporciona uma experiência diferente e única aos seus clientes. Isso porque lá é possível encontrar tudo para uma casa. Assim sendo, além de uma linha completa de colchões e camas box, os clientes também encontrarão toda linha de móveis, como mesas de jantar, estofados, racks, homes e poltronas maravilhosas, dos melhores fabricantes do Sul do país, além de quadros e objetos decorativos, tudo isso com a curadoria inconfundível da Sul Móveis.

Como não poderia deixar de ser, a linha de colchões e camas box traz as melhores marcas nacionais e internacionais, como Simmons, King Koil, Stearns & Fosters, Dedicace Paris e Sealy, com a qualidade e tradição da Fabrispuma.

Por tudo isso, para quem busca conforto, qualidade, elegância e modernidade para sua casa, a nova loja Fabrispuma e Sul Móveis é o lugar ideal. Aproveitando que hoje é aniversário de 204 anos de Santa Bárbara d’Oeste, publicamos fotos feitas pela equipe do Grupo Liberal no dia da inauguração. Confira!

INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (24).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (26).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (30).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (33).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (44).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (45).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Vagner Bueno, Emerson Martins Lopes e Luiz Carlos Cia – INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (6).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Christian oliveira ( gerente de expansão) – INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (49).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

INAUGURAÇÃO FABRISPUMA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (20).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

06 A linha de móveis para cozinha tem como característica, bom gosto, qualidade e preço acessível.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

07 Fernanda Serafim (supervisora regional).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

08 Márcia Xavier (gerente).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

09A nova loja Fabrispuma e Sul Móveis está localizada na Rua General Osório, 501, Centro.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

01 Representando a Acisb, Roberto Bonamin com o vereador, Bachin Júnior e Cícero Somavilla, proprietário da rede FabriSpuma.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

02 Alessandro Gori (supervisor regional).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

03 Maira Pichinini (gerente de expansão).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

04 A linha de colchões e camas box conta com o que há de melhor em marcas nacionais e importadas.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

05 Estofados e artigos para decoração também são oferecidos na nova loja.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Sobre o grupo

Atualmente, o grupo formado pela Fabrispuma e Sul Móveis possui mais de 90 lojas físicas e, desde 1999, oferece o melhor para os clientes e seus familiares. Em qualquer uma das lojas é possível impulsionar aquela transformação do lar, obtendo as melhores condições de pagamento, com parcelamentos que vão até 18 vezes sem juros. Além disso, a 1ª parcela pode ficar para até 60 dias, com frete grátis para diversas regiões do País, lembrando que o atendimento, além de prestativo, é especializado.

Loja Fabrispuma e Sul Móveis

Endereço: Rua General Osório, 501, Centro, em Santa Bárbara d’Oeste

WhatsApp: (11) 91649-2349

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Redes sociais: @fabrispumaoficial e @sulmoveisoficial