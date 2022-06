Inauguração da loja conceito da Bebidas Novo Engenho

A Bebidas Novo Engenho foi fundada em 1980, em Americana, contudo, sua projeção nacional veio em 2016, época do lançamento das bebidas coloridas que se tornaram um sucesso no Brasil inteiro. Atualmente, a empresa idealizada por Gilson Freitas tem operação em praticamente todas as regiões brasileiras, “levando uma explosão de cores e sabores”, como dizem.

Sendo assim, a ideia de ter uma loja de fábrica não demorou muito a surgir. Porém, apenas em 2022 foi possível tirar o sonho do papel. “Nossa intenção é ter uma loja de fábrica padrão, para um plano de expansão de franquias por todo o Brasil”, comenta Gilson, que convidou também os empreendedores Gilberto Reis Jéssica Grava, Felipe Freitas e Michelle Flauzino para a aposta no lançamento do espaço físico.

A inauguração da loja, localizada na Avenida Paulista, 701, no Bairro Jardim Colina, aconteceu há uma semana e contou com a participação de cerca de 200 pessoas. A recepção aos convidados foi com coquetel aberto ao público, tendo como atrativos a presença do DJ Kadu, que com apenas 8 anos alegrou a galera, além do animado show de Gil.

A repercussão sobre o novo espaço tem sido muito positiva, bombou nas redes sociais e está atraindo muitos novos clientes. Confira nas fotos de Marcelo Rocha e algumas pessoas que passaram por lá.