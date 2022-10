A história da loja de roupas femininas Les Filles começou bem antes do último dia 11 de outubro, data em que as irmãs Elaine e Cristiane Mulizini Magalhães, ao lado da matriarca Rosa Maria, inauguraram seu espaço. Localizada no hall comercial da unidade da Rede de Supermercados Pague Menos do Jardim São Domingos, a loja, cujo nome tem tudo a ver com a essência (Les Filles em francês significa “As Garotas”), tem como princípio oferecer roupas elegantes e de excelente qualidade.

Fruto de um sonho antigo da empreendedora Rosa Maria, o primeiro passo rumo a realização aconteceu em 2007, quando elas começaram a confeccionar roupas para terceiros. Após essa primeira experiência, em 2014 abriram a primeira loja com foco em atacado, localizada na cidade de São José do Rio Preto e, em 2015 transferiram o negócio para o Shopping Via Direta, onde estão até hoje com a Cúmplices da Moda, uma das lojas de maior destaque do empreendimento comercial.

Assim sendo, poder abrir a Les Filles em 2022 é a conquista de mais um objetivo dessas três mulheres incríveis, que nunca desistiram de correr atrás dos sonhos e são exemplos de resiliência, simpatia e força. Confira nas fotos um pouco de como foi a inauguração.

01 As proprietárias, Cristiane Mulizini Magalhães dos Santos, Rosa Maria Mulizini Magalhães e Elaine Mulizini Magalhães Dossi – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

02 Francisco Ribas com Gabriela Panini, arquiteta responsável pela obra da loja – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

03 A equipe Les Filles – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

04 As proprietárias entre os fornecedores, Rita Oliveira, Alda Neves, Sirlei Miranda e Geraldo Lizzi – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

05 Elaine Donato – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

06 Rosa Maria Mulizini Magalhães e Genilza Lopes Mulizini – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

07 Matheus Magalhães dos Santos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

09 Adriana Cruz – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

10 Alda Neves – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

11 Carla Patrícia Iza – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

14 Gabriela Panini – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

15 Genilza Lopes Mulizini – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

16 Helena Martins e Cirleide Zamboni – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

35 Lucimara Silva, Aparecida Roseli Mulizini e Jamile Dias – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

37 Rita Oliveira e Geraldo Lizzi – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

39 Sirlei Miranda – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Les Filles

Endereço: Rua do Vaticano, 30, São Domingos, Americana (dentro do Supermercado Pague Menos)

Horário de Atendimento: de segunda a sábado, das 9h às 20h

Instagram: @lesfillesmodas