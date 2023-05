Inauguração da Face Doctor de Americana

Há exatamente uma semana, Americana e região ganharam uma unidade da Face Doctor, uma franquia de clínicas de estética reconhecida pela excelência em rejuvenescimento facial e corporal. Por aqui, o espaço é comandado pelo simpático casal Bery Zhuang (administradora de empresas) e Rafael Lupiani (estudante de biomedicina). Segundo os donos, eles escolheram Americana pelo grande potencial que a cidade tem para empreendimentos novos, assim como pela excelente qualidade de vida.

Um dado interessante é que a franquia é a que mais cresceu no segmento, desde 2020. Sobre o segredo de todo esse sucesso, algumas das principais razões são a tecnologia atualizada e os protocolos exclusivos, assim como uma linha de skin care com qualidade premium. O coquetel de inauguração foi animadíssimo e contou com cerca de 60 pessoas. Ao som da Dj Safira, de Campinas, foram servidos drinks refrescantes, deliciosos e saudáveis finger foods, além de muito espumante para brindar o momento. Confira como foi!

Procedimentos únicos

Especialista em rejuvenescimento facial, a Face Doctor conta com a oferta de mais de 40 tratamentos para o rosto, como toxina botulínica (botox), preenchedores, lipo de papada, skinbooster, microagulhamento, mesoterapia capilar, entre outros. Para o corpo, enzimas corporais, empina bumbum, protocolos de emagrecimento e tratamentos para celulite.

Serviços diferenciados

Com inovações constantes e preços acessíveis (inclusive com cartão de crédito exclusivo), a Face Doctor permite acesso à beleza para qualquer pessoa, além de oferecer as melhores condições de pagamento. A abertura em Americana faz parte do plano de extensão da Face Doctor, que já conta com 100 unidades espalhadas pelo Brasil.

