Inauguração da Exclusive For Man

A Exclusive For Man está localizada na Rua Tamoio, 584 – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Os amigos Ademir Teixeira e Wesley Martins Bonifácio são empresários experientes e bem-sucedidos. Ademir empreende no setor de uniformes militares e escolares e Wesley é empresário do setor de informática e tecnologia. Sem abandonar suas áreas, eles decidiram se unir para montar a Exclusive For Man.

Segundo eles, a ideia foi suprir uma carência no mercado masculino. Sendo assim, com a ideologia de que “é na crise que se deve empreender”, eles escutaram um desejo antigo e transformaram a vontade em realidade.

Os sócios-proprietários, Ademir Teixeira e Wesley Martins Bonifácio – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Com um atendimento exclusivo e personalizado, como o próprio nome da loja sugere, a Exclusive oferta peças únicas e além do vestuário da moda masculina, trabalha com perfumes, óculos de sol, calçados, meias, cuecas, carteiras, cintos, relógios e anéis, tudo isso com as melhores marcas nacionais e internacionais. Como os sócios-proprietários fazem questão de destacar a loja é multimarca e multiestilo, afinal, atende todas as idades e preferências.

Com tanto a proporcionar, após dois meses de reforma, há uma semana eles abriram as portas da Exclusive For Man ao público com um delicioso coquetel de inauguração. Ao todo, cerca de 150 pessoas passaram para prestigiar, contudo, como foi o dia todo, não houve aglomerações e tudo foi feito com muito cuidado, respeitando os protocolos de segurança.

Ademir Teixeira

Alessandro Rodrigues e Renata da Silva

Dando aquela repaginada, as crianças Augusto e João Pedro Borgho com Jefferson Roque

Dante Levak

Diangeles Romano e Thamires Romano

Diangeles Romano

Márcia Valeria e Ademir Teixeira com Wesley Martins Bonifácio e Michele Lemes

Marcia Valeria

Michele Lemes e Wesley Martins Bonifácio

Michele Lemes

O espaço da Barbearia é um destaque à parte. No clique o barbeiro Jefferson Roque atendendo Dante Levak

Os anfitriões com os amigos Diangeles Romano e Renato Massarelli

Renata Silva e Alessandro Rodrigues com Wesley Martins Bonifácio

Renato Massarelli

Responsável por atender os clientes, Caio Tahara entre Ademir e Wesley

Wesley Martins Bonifácio entre Diangeles e Thamires Romano

Wesley Martins Bonifácio

Durante o evento os clientes foram recepcionados com cerveja gelada, whisky e diversos coquetéis, o que proporcionou um clima super agradável e descontraído.

Instalada em cerca de 150 m², o espaço é aconchegante, charmoso e de muito bom gosto.

Um grande destaque, além do atendimento premium, onde cada cliente é tratado como amigo, é a Barbearia. Bem instalada, ela possui uma infraestrutura moderna e atendimento incrível, considerando que o espaço disponibiliza os serviços de um dos melhores barbeiros da região. Em suma, como diz o próprio slogan a Exclusive é “A loja do Estilo Masculino”. Nós acompanhamos a inauguração e hoje publicamos fotos na nossa Vitrine. Confira!

A loja Exclusive for Man

Cada detalhe do espaço foi pensado para oferecer aconchego e receptividade aos clientes

Multimarcas e multiestilos a Exclusive é perfeita para homens que valorizam a imagem pessoal

Exclusive For Man

Rua Tamoio, 584, Americana

Instagram: @exclusive.forman

Facebook: /lojaexclusiveforman

Telefone/Whastsapp: (19) 3465-0357 e (19) 98305-6745

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 15h (salvo modificações no Plano São Paulo)