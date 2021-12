Inauguração da Cirúrgica Todo Dia

A Rede de Drogarias Todo Dia acaba de inaugurar a sua primeira Cirúrgica Todo Dia. Localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1028, Vila Israel, Americana, o empreendimento veio para movimentar o mercado e revolucionar o conceito que todos nós tínhamos sobre cirúrgica.

Nela, o cliente encontrará a liberdade de um atendimento mais livre, onde poderá visualizar os produtos, que além de estarem muito bem dispostos, são setorizados, o que facilita o autoatendimento. As consultoras de vendas atuam de forma livre no amplo e arejado espaço da loja. Sendo assim, longe do balcão, elas conseguem oferecer uma maior qualidade de serviço.

A Cirúrgica Todo Dia está localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1028, Vila Israel Parte da equipe da Cirúrgica Todo Dia celebrando a inauguração Sandra Moreira de Faria, Larissa Nogueira Prudêncio, Micaela Cristina da Silva e Bruno dos Santos Miranda Raphaely Oliveira, Lisandra Lima, Adria de Lira e Thamyris Murbach, equipe da Cirúrgica Cadeira de rodas, andadores e todo tipo de artigos hospitalares estão à venda na Cirúrgica Todo Dia Produtos geriátricos vão de fraldas a suplementações alimentares Para quem faz academia a Cirúrgica oferece todo tipo de suplementações No setor infantil clientes encontram produtos para mamães e bebês Setor de produtos para pele vão de hidratação a produtos para contusões As clientes Nataly Campos e Jakeline Franco Renata Dias, supervisora geral da rede Colaboradoras do grupo, Kaellen Guirardi, Mariana Oséas e Erica Antunes Balanças, aparelhos para medir glicemia e aferir pressão são alguns dos produtos oferecidos pela Cirúrgica Bárbara Furlan Natália Lisidati, farmacêutica de assuntos regulatórios

Em resumo, tendo a mesma proposta que as drogarias, a Cirúrgica Todo Dia mantém o compromisso com a saúde e a economia. “A ideia é entregar o melhor preço para os clientes”, afirma a diretoria do grupo.

Aliás, pensar no melhor para os clientes também é proporcionar um horário ampliado de atendimento. Por essa razão, a Cirúrgica, assim como as drogarias, também abre de domingo a domingo. Confira um pouco de como ela ficou linda e lembre-se: já está funcionando, então, precisando, é só passar lá!

Setorização e Produtos

Muito além do que oferece um empreendimento convencional desse mercado, a Cirúrgica Todo Dia tem uma ampla gama de produtos, que vai desde um setor dedicado especialmente à geriatria, até meias de compressão, bisturis e aventais coloridos de tecido e descartáveis para os mais variados profissionais de saúde, como médicos, dentistas e enfermeiros. Basicamente, pode-se dizer que os setores estão divididos da seguinte maneira:

Suplementos: para quem faz academia, certamente esse será o setor preferido. Além de oferecer todo tipo de suplementação, também encontrará produtos como pesinhos de ginástica, bola de pilates, cama elástica, corda, tatame e muito mais!

Aparelhos eletrônicos: Diversos aparelhos como umidificador, balança, medidor de glicemia, pressão, entre outros.

Suplementos e mais: Esse setor, os apaixonados por produtos naturais vão adorar. Além disso, será possível encontrar diversas opções de fitoterápicos, cuja receita não é necessária.

Dietas em geral: Todo tipo de suplementação para crianças, adultos e idosos.

Curativos: Todo e qualquer tipo de material necessário para fazer curativos, como ataduras e muito mais.

Home Care: Super amplo, esse setor possui desde barra de apoio, passando por vaso sanitário, adaptação para banheiro, lençol descartável e outros mais.

Cuidados com a pele: Os mais variados produtos para hidratação e contusão.

Infantil: Desde fraldas, passando por lencinhos umedecidos e muito mais.

Cirúrgica Todo Dia

– Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1028, Vila Israel, Americana

– Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 20h; sábado, das 7h às 15h20, e aos domingos, das 7h às 13h.

– Instagram: @cirurgicatododia

– WhatsApp: (19) 3601-0559

– Telefone: (19) 3199-4870

– Disk Entrega: 0800 4943 5555 – Peça pelo Disk Entrega!