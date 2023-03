Apesar do pouco tempo, espaço já se tornou um dos points mais movimentados

Em 2021, a Cervejaria 3 Américas passou a operar em Santa Bárbara d’Oeste e desde então virou uma grande paixão da região. Após a instalação da Cervejaria no Villa Multimall e da participação em vários eventos da cidade, como o Fest Rock e os festivais gastronômicos, a grande novidade do momento é a instalação de um taphouse no Mercadão da Cidade.

Apesar do pouco tempo da inauguração, o espaço já se tornou um dos points mais movimentados, afinal, nada melhor para refrescar esses dias quentes do que um bom chopp gelado ou degustar cervejas artesanais premiadas.

No dia da inauguração do empreendimento, o LIBERAL, que tem uma forte parceria com a 3 Américas, esteve presente registrando. Aproveite o domingão é vá curtir o espaço.

TapHouse 3 Américas

Mercadão da Cidade de Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: entre as ruas Floriano Peixoto e Pedro Álvares Cabral, na Vila Santa Cruz

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 22h

Instagram: @cervejaria3 americas_sbo