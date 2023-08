Gencons lança empreendimento Terrassos Residencial, em Paulínia

A Gencons Empreendimentos, empresa com mais de 20 anos de história no ramo imobiliário, realizou na última sexta-feira (4) a abertura oficial do stand de vendas do seu novo empreendimento, o Terrassos Residencial, que está localizado em Paulínia. Parceiros, profissionais do mercado imobiliário e imprensa conheceram com exclusividade os atrativos do empreendimento.

Emocionante, o evento de abertura foi marcado por uma homenagem a família Fantinatti, proprietária do amigo sítio onde está localizado o Terrassos. Diferentes gerações dos “Fantinatti” prestigiaram o evento e conheceram o stand de vendas em primeira mão, com direito a cone de fita de inauguração e alguns discursos.

Para apresentar os detalhes, a empresa preparou uma programação especial, que proporcionou aos convidados múltiplas experiências.

Na sala de imersão, o cliente pode conhecer os detalhes do empreendimento através de telas gigantes. Além disso, o stand conta com espaço exclusivo para maquetes que especificam todos os detalhes das áreas de lazer. Na área dedicada a ilustração, plantas desenvolvidas por arquitetos parceiros demonstram diferentes possibilidades de projetos que podem ser executados nos lotes. Já na área externa, espaço kids, área para pets e uma estufa com mudas de arvores nativas e frutíferas chamam a atenção. Desde sábado, o stand já está recebendo o público com agendamento prévio.

Melhor complexo de lazer da RMC

O empreendimento oferece uma variedade de lotes padrão de 200 a 250 m’, com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, iluminação, rede de agua, esgoto e gás encanado. Além disso, possui 35 espaços exclusivos, tendo como um dos principais atrativos o Clube Terrassos, com piscina infantil e acqua play, duas portarias (social e de serviço), amplo salão de festas e um magnifico terraço panorâmico, que faz conexão com o nome do empreendimento.

Terrassos Residencial