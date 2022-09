Franquia FarMelhor chega a Americana

Cerca de 100 pessoas passaram pela farmácia durante o evento de inauguração - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Instalada na Avenida Cillos, 406, na Vila Pavan, ela é uma entre as mais de 400 unidades espalhadas pelo Brasil. Reconhecida pela excelência em atendimento, ótimos preços e produtos de qualidade, seu grande diferencial é a atenção farmacêutica oferecida com atendimento humanizado.

Para apresentar tudo isso aos clientes, os proprietários Pamella Donadio e Osvaldo Borlenghi Donadio ofereceram um delicioso comitê de boas-vindas, durante a inauguração ocorrida no último sábado (24), com direito a coffee break, pipoca, algodão-doce, presença do personagem homem-aranha para divertir as crianças e muito mais.

Cerca de 100 pessoas passaram por lá para prestigiar o evento, cujo cerimonial ficou a cargo da equipe de Amaury Hernandez. Em pleno funcionamento, a chegada da farmácia tem tido uma repercussão muito positiva. Como bem diz seu slogan: “FarMelhor. Faz bem pra saúde, faz bem pro seu bolso”. Confira!