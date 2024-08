Focada na excelência e qualidade de seus serviços, Unimed apresenta novidades

Com foco na excelência e qualidade de seus serviços, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana inaugurou recentemente sua nova Sala de Tomografia, no Hospital Unimed Americana. Equipada com tomógrafo moderno, que proporciona imagens de alta precisão com menor dose de radiação, a sala conta com design acolhedor, inspirado na natureza, para proporcionar uma experiência humanizada.

Outra importante atualização é a nova sede da Saúde Ocupacional Unimed (SOU), que agora funciona na Avenida Brasil, nº 529, na Vila Medon, em Americana. O novo prédio oferece mais conforto e eficiência às empresas clientes.

A cooperativa também celebra a conquista, pelo segundo ano consecutivo, do selo Especial de Qualidade do Programa Qualificare da Fesp, destacando-se na Atenção Primária à Saúde. Essas iniciativas reforçam o compromisso da Unimed com a excelência em todos os aspectos do cuidado à saúde. Confira fotos das ações.