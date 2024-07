Festa Junina do Antares – ‘Brasil: cores, arte e natureza’

Respeitando e valorizando a cultura popular brasileira, o Colégio Antares promoveu no dia 29 de junho a edição 2024 da sua tradicional Festa Junina

Respeitando e valorizando a cultura popular brasileira, o Colégio Antares promoveu no dia 29 de junho a edição 2024 da sua tradicional Festa Junina. Pela primeira vez, o evento foi realizado na Unidade 3, localizada na Avenida Armando Salles de Oliveira, 1369, Jardim Ipiranga, em Americana.

A mudança foi muito positiva e elogiada por pais, alunos e visitantes. Com o tema Brasil: cores, arte e natureza, o evento contou com a participação da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, envolvendo assim mais de 500 alunos. Extremamente criativas e animadas, as apresentações das danças tiveram como base temas desenvolvidos em salas de aula durante o ano.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Sendo assim, nessa edição da festa foram abordadas manifestações culturais de várias regiões do Brasil, representadas por artes, símbolos e pela própria dança.

Segundo a organização do evento, cerca de 4.200 pessoas passaram pelo colégio ao longo do dia, lembrando que também houve uma significativa mudança de horário em relação às edições anteriores, o que certamente fez toda diferença e contribuiu para o sucesso da festa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Entre os destaques, as tradicionais comidas típicas que nunca podem faltar, como o lanche de pernil, pastel, cuscuz, pamonha, suco de milho, vinho quente e quentão, entre outros.

Como o espaço da unidade 3 é privilegiado, as áreas de circulação ficaram mais confortáveis, ponto elogiadíssimo pelos visitantes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além disso, as disposições diferenciadas das mesas e a organização impecável, que evitou a formação de filas nos caixas e barracas, também agradaram e merecem elogios. Tão tradicional quanto o evento foi a presença do LIBERAL registrando alguns momentos e eternizando a festa. Confira!