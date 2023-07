Festa junina do Antares

Evento levou para as dependências da unidade 1, no Jardim Ipiranga, mais de 4 mil pessoas

No primeiro dia de julho, mas ainda em clima junino, o Colégio Antares promoveu a sua grandiosa festa junina. O evento levou para as dependências da unidade 1, localizada Rua Icaraí, no Jardim Ipiranga, mais de 4 mil pessoas, entre alunos, familiares e convidados.

Esse ano, o tema da festa foi uma linda homenagem a Rolando Boldrin, apresentador, ator, cantor e compositor, falecido no final do ano passado, mas que com certeza deixou um lindo legado para a música e cultura brasileira.

Como manda a tradição, esse evento do Antares envolveu todos os alunos, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e ensino médio, em uma verdadeira festa de integração na comunidade escolar.

Além das belas apresentações de dança, que nesse ano envolveram cerca de 700 alunos, os visitantes puderam apreciar o melhor da gastronomia sazonal, com espetinhos, lanche de pernil, pastel, cuscuz, pipoca, milho e frutas no chocolate, entre outras delícias.

O melhor de tudo é que toda produção da festa contou com o apoio e a participação de pais, alunos, professores e colaboradores do Colégio Antares antes, durante e após o evento. Uma ação bonita de ver, confira!