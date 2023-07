Feijoada do Império das Pedras reúne clientes e colaboradores

Cerca de 100 pessoas participaram do evento e prestigiaram, além de boa comida, o som do grupo de pagode Já Tá Dentro

Após o sucesso da feijoada promovida em 2022, a simpática Mary Ventura, da Marmoraria Império das Pedras, promoveu na semana passada a segunda edição do evento. Segundo a proprietária da empresa, a ideia é a cada ano trazer algo diferente para animar o público, formado por arquitetos, engenheiros, designers de interiores, clientes e colaboradores.

Cerca de 100 pessoas participaram do evento realizado no próprio espaço da empresa, que na ocasião foi todo repaginado para acomodar bem os convidados em um ambiente familiar e muito agradável.

Destaque para o ambiente Calacatta box, um espaço montado com pedra exótica que foi um cenário perfeito para as fotos e entrevistas. Animando a tarde, o grupo de pagode Já Tá Dentro, como sempre, manteve a energia lá no alto.

“Agora, a expectativa de todos é para o próximo evento”, brinca Mary. O LIBERAL passou por lá para registrar. Confira!

01 A anfitriã, Mary Ventura – Foto: Divulgação

02 Mariely Dutra – Foto: Divulgação

03 Pedro Rojas e Victor Ventura – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

04 Alex Oliveira e Thiago Seber – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

05 Bianca Rodrigues – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

06 Bruno Augusto Rodrigues e Thais Haddad – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

07 Estevão Germano – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

08 Isabele Camargo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

09 Bruna Bortolucci, Isabelle Ventura, Bruna Sacardi, Rafaela Brandão e Marianne Boraschi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

10 Aline Carlos Guido, Amanda Cerione e Rosane Costa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

11 Carlos e Adriana Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

12 Diego Peressinotto e Bruna Loureiro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

13 Carolina Guarnieri e Jhonata Romão – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

14 Carlos Nogueira e Amanda Bendilatti – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

15 Nathália Faé Tenani e Alex Ferreira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

16 Darlene Favaretto – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

17 Clausner Parazzi e André Queiroz – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

18 Danielle Falco – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

19 Daniela Alves Correa e Glaucia Matias – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

20 Dayane Gonçalves – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

21 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

22 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

23 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

24 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

25 Fernanda Belofardi e Paulo Vitor Firmino – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

26 Gabriela Panini e Fernando Pinhanelli – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

27 Giovanne, Marianne, Márcia e Eliseu Boraschi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

28 Iara Gregolin e Júnior – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

29 Jéssica e Beatriz Moratti – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

30 Jéssica Panaro e Amanda Duran – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

31 João Pedro Campagnolo e Bruno Oliveira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

32 Letícia Fernanda Borges, Bia Romano e Milena Geraldo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

33 Lídia Ferreira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

34 Lucas Duarte e Winna Alvarenga – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

35 Marcela Rodrigues e Bruno Fernandes – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

36 Marcela Rodrigues e Isabelle Ventura – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

37 Mariana Camargo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

38 Mayane Gonçalves e Matheus Ribeiro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

39 Mayara Pantaroto e Rafael de Paula Domingues – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

40 Natalia e Samuel Fontes – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

41 Rafaela Brandão – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

42 Raissa Rodrigues e Marcos Souza – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

43 Ricardo Belluomini e Queli – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

44 Roseli e Jailson Zwing – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

45 Samira Mioto e Gilson Baccan – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

46 Tatiane Beraldo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

47 Yara Fiaschi e Adriana Scalet – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

