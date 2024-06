A parceria entre FAM (Faculdade de Americana) e Tivoli Shopping ganhou mais um capítulo. Após a recente reinauguração do espaço Coworking FAM, que está totalmente remodelado e ainda mais direcionado para quem precisa de uma área para realizar suas atividades profissionais, seja de forma presencial ou online, a instituição acaba de inaugurar o Espaço PET FAM, uma parceria com o Hospital Veterinário da faculdade.

Localizado na Praça de Alimentação do centro de compras, o local foi cuidadosamente planejado para ser um ambiente pet friendly. A ideia foi desenvolver um espaço exclusivo e harmonioso, onde visitantes possam consumir alimentos dos restaurantes em companhia de seus pets.

O novo ambiente tem piso especial e de fácil limpeza, mesas, bebedouro e comedouro descartáveis, além de cata-caca para facilitar a vida do animal e do tutor, que deve ser o responsável pela ração e água do animal.

O lançamento foi feito com uma apresentação à imprensa local e alguns convidados. Após conhecer os espaços, a diretoria convidou a todos para um happy hour no charmoso restaurante Estação Valentina. Confira!