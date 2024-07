A edição 2024 dos Jogos Olímpicos já começou e o clima esportivo está no ar! Aproveitando o momento, a FAM (Faculdade de Americana) e o Tivoli Shopping lançaram no último dia 23 a “Expo Atletas Olímpicos”, com materiais esportivos de atletas da nossa região que participaram das disputas em outros anos. A exposição está localizada em frente à Estação Valentina e conta com a parceria do experiente jornalista Zaramelo Jr.

Ao todo são seis atletas que ofereceram seus materiais esportivos: Oscar Emboaba e Flávio Conceição, jogadores de futebol; Karla Costa e Êga, jogadoras de basquete; Giuliano Peixoto, mesatenista; Anderson Dias de Lima, judoca; e o nadador Murilo Sartori, que está participando dos Jogos Olímpicos em Paris, na França.

Para quem quiser visitar, a exposição é gratuita e funciona no horário do shopping. Para mais informações, acesse info.fam.br/expo-atletas-olimpicos.

