Expansão da Dado Tintas

Dado Salau é um empreendedor visionário que, desde 2005, quando inaugurou a primeira loja, na Avenida Iacanga em Americana, cuidou para que o seu negócio crescesse e se consolidasse. Assim, em 2009, houve a ampliação da atuação, quando a empresa entrou no mercado atacadista, com a inauguração do centro de distribuição. Já em 2010, inaugurou a segunda loja, localizada na Avenida Paulista e, finalmente, o ano de 2022 chegou para se tornar o maior marco da história da empresa.

Na semana passada, durante dois dias consecutivos, o empresário inaugurou duas lojas diferentes: uma, na Avenida da Amizade, 2.931, e outra na Rua Goiânia, 615. “Nossa intenção é atingir um público que não alcançávamos. A Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste é uma região muito populosa e sempre tive o desejo de ter uma loja ali”, comentou ele.

O grande destaque das duas unidades é o que sempre fez da Dado Tintas uma empresa única, que une o melhor atendimento com as melhores marcas, e claro, o melhor custo-benefício para os clientes. Outro diferencial é que assim que chegam às lojas, os clientes já podem ter uma boa ideia de como as cores e revestimentos ficarão em suas obras, já que as paredes possuem aplicações até de cimento queimado.

Segundo Dado, esse ambiente acolhedor foi criado para proporcionar aos clientes uma visão melhor do que pode ser reproduzido em suas obras. E para quem pensa que a expansão para por aí, engana-se: até o final do ano, a ideia é inaugurar mais quatro lojas, atingindo assim as regiões de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Com uma semana de funcionamento, as lojas já são um sucesso. Confira algumas fotos feitas por nossa equipe em ambas as inaugurações.