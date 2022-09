Exótica comemora 48 anos de atuação em Americana

Em 1º de setembro de 1974, instalada embaixo do prédio Amina Najar, da Rua 7 de Setembro, passava a funcionar a primeira unidade da Ótica Exótica. Com a proposta de crescer junto com a cidade, a loja comandada por seu Toninho Kresner conquistou o objetivo, afinal, foi se desenvolvendo junto com Americana, trazendo qualidade e serviços de tecnologia e inovação. Aos 48 anos, a Exótica se tornou um grupo, com cinco unidades, sendo três em Americana, uma em Nova Odessa e uma em Santa Bárbara d’Oeste.

Além disso, há 13 anos a empresa familiar passou a ser administrada pelo casal Karin e Alexandre Kresner, que agora acompanham a integração do filho aos negócios, com o objetivo de ouvir as novas gerações. “Alexandre Maurício Kresner Filho está estudando Administração de Empresas em São Paulo, em uma faculdade chamada Link School of Business, com ênfase em empreendedorismo, e nós ouvimos muito ele, pois assim já vamos implementando o que está acontecendo no mundo”, revela Karin.

Aliás, esse pensamento de vanguarda é uma das razões pelas quais a Exótica está chegando aos 50 anos com tanto sucesso. “Temos muito amor pela profissão e vontade de fazer sempre o melhor. Para isso, capacitamos a equipe, promovemos um desenvolvimento constante da parte humana e tecnológica e estamos sempre em busca da modernidade, aliada à

tradição da confiabilidade”. Por tudo isso, celebrar o marco era preciso.

Assim sendo, a Exótica escolheu a sede em Americana para promover um dia todo de comemoração. Emocionante, o dia contou com diversas visitas especiais de clientes, familiares e amigos que fizeram questão de passar para cumprimentar o casal. Além disso, foi bonito de ver o engajamento da equipe, que estava animadíssima, curtindo muito o momento. Vale ressaltar, que as outras unidades também fizeram comemorações na mesma data.

Como o LIBERAL sempre esteve nos eventos, e a família faz questão de dizer que fazemos parte dessa história, nós não poderíamos deixar de passar lá para registrar. Confira!