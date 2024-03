Evento Golden Networking no Americana Mall

O Americana Mall ainda não inaugurou, contudo, já é cenário de muitos eventos. Desde que o lounge ficou pronto, o espaço tem sediado reuniões de empresários. Recentemente, a Golden Networking – uma rede de negócios que promove networking empresarial – promoveu uma ação exclusiva no empreendimento.

Conduzido pelo idealizador da rede, Mathews Patrício, o encontro foi marcado por uma troca de ideias, informações e experiências, além de uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Cerca de 50 pessoas marcaram presença no encontro, que iniciou com um café da manhã e terminou com o já famoso tour guiado por Cleide Santos, responsável pelo comercial do Americana Mall. Vale dizer que a cada nova visita o andamento das obras surpreende, lembrando que a inauguração do aguardadíssimo centro de compras está prevista para o segundo semestre deste ano.

De acordo com Marília Graciela, responsável pelo marketing do Americana Mall, o espaço está à disposição. “Disponibilizamos o lounge para parcerias e eventos. Nosso objetivo é desde já acolher a população de Americana e região.”

Desde que o espaço foi aberto, mais de 500 pessoas já tiveram a oportunidade de participar dos mais variados estilos de eventos realizados no lounge do futuro shopping.