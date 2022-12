Entrega do Certificado de Acreditação ONA nível 1 ao Instituto Pró Visão

Comemorando 20 anos, o Instituto Pró Visão se dedica em prestar um atendimento de respeito, dedicação, cuidado e profissionalismo aos seus pacientes. Possui duas unidades em Americana e oferece um serviço especializado em oftalmologia, atendendo desde pequenas cirurgias até transplante de córnea, oculoplástica, exames especializados e atendimento ambulatorial.

Com a direção técnica do médico oftalmologista Dr. Agnaldo de Barros e contando com uma equipe multiprofissional, extremamente competente e colaborativa, recentemente, o Pró Visão conquistou uma importante acreditação, a Certificação ONA nível 1.

O reconhecimento é feito pelo Ibes (Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde) e, atualmente, apenas 6% dos estabelecimentos de oftalmologia são acreditados em todo o Brasil.

O Certificado ONA é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Com o projeto iniciado em 2019, nem a interrupção decorrente da pandemia desanimou os colaboradores, que se esforçaram muito para conquistar o mérito. Para celebrar esse momento, houve uma cerimônia com a presença de uma representante do Ibes, além da entrega simbólica de um pin para todos os colaboradores, com o emblema da certificação nível 1 (bronze).

O Grupo Liberal esteve lá e acompanhou esse momento festivo. Confira!