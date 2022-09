Não é de hoje que o Píer 53 Bar e Gastronomia se tornou uma das casas mais badaladas de Americana e região. Localizado em frente à orla da Praia dos Namorados, o espaço se destaca pela deliciosa gastronomia, cerveja e chopp extremamente gelados, atrações musicais sempre diferenciadas e ecléticas, além, é claro, da simpatia dos sócios-proprietários, os casais Rosemery e Edson Costola e Alessandra Gaspar e Loadir Seleghini.

Sempre preocupados em promover eventos de interesse geral, dias atrás eles organizaram o “Encontro de 3 Tribos”, ação muito bacana, com a presença de alguns veículos raros, como um Impala, uma Rural e um Maverick 729 cavalos, conhecido como Pantera Cor de Rosa.

Além das relíquias, também estiveram em exposição motos e jipes, totalizando cerca de 100 veículos. O ponto alto da tarde foi o duelo entre um Dodge x um Maverick, mostrando toda a potência dos dois motores. Além disso, também houve uma costela no chão (cerca de 90 kg de costela) acompanhada de pururuca, linguiça caipira , batata frita, vinagrete e pão. Cerca de 300 pessoas participaram da iniciativa, que teve a animação rock’n’roll da banda The Ones. A repercussão foi tão positiva que já tem gente pedindo bis!

O Píer agradece o empenho dos incentivadores, que nos ajudaram na organização e a convidar suas tribos, entre eles, o Vava Garagem, que convidou as motos que vieram de São Paulo e as lambretas do lambretário; Digão, que agitou a galera dos Dodges; Carrara, com os jipes; Bragalha, com os carros antigos; Henrique, com seu gigante caminhão Americano; Marquinho, com sua RAM, onde usamos a caçamba como piscina de cerveja; e ao casal Suzi Nizzola e Ennio Nizzola, de São Paulo, que desfilou com seus Opalas, o azul 70 e o dourado 72, causando muito admiração”.

Proprietários do Píer