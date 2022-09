Encontro com Educadores da FAM recebe 800 pessoas e palestra de Pondé

Com o tema “Educação em um mundo pós pandemia”, professores, diretores e admiradores do filósofo participaram desta edição

Em 2022, o tradicional Encontro com Educadores realizado anualmente pela FAM (Faculdade de Americana), aconteceu na própria sede da faculdade, no dia 3 de setembro. Celebrando a 19ª edição, a iniciativa trouxe para a cidade o professor e filósofo Luiz Felipe Pondé.

Com o tema “Educação em um mundo pós pandemia”, o encontro reuniu cerca de 800 pessoas, entre professores, diretores e admiradores do profissional. Antes da palestra houve uma recepção com café da manhã para convidados.

