Em prova de bolsa, Colégio Antares apresenta novo Ensino Médio

O Colégio Antares realizou no último sábado a sua famosa prova de bolsas para o Ensino Médio. Aproveitando a ocasião, a direção promoveu uma apresentação esclarecedora sobre como funcionará o novo Ensino Médio.

Basicamente, a reforma educacional vem com um novo modelo de aprendizagem no qual o aluno poderá escolher entre 4 áreas de conhecimentos: Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Concorridíssima, a prova de bolsas teve um número expressivo de inscritos, inclusive superando as expectativas. Aos interessados, vale dizer que o gabarito já está disponível no portal do colégio: antaresamericana.com.br.

Consolidado como uma referência, o Antares oferece Ensino Infantil, Fundamental, Médio, Pré-Vestibular e Profissionalizante. Aliás, o Colégio Antares possui mais de 4 décadas de mercado, tendo contribuído com a formação de milhares de estudantes.

01 Samara Scalon, coordenadora do Ensino Médio com Volnei Sacardo, diretor pedagógico

02 Apresentação do novo Ensino Médio foi feita pelo diretor pedagógico, Volnei Sacardo

03 Kátia da Vinha Tornisielo, orientadora educacional

05 Harilson Mestriner, professor de Matemática

06 Da área de Ciências Humanas e Sociais, William Ferreira, professor de Geografia, Felipe Gava, professor de Filosofia e Sociologia com Valdir Picheli, professor de História

07 Samara Scalon, coordenadora de Ensino Médio e professora de Biologia, Vivian Calegari, professora de Biologia e Marcos Tezotto, professor de Química

Prova de bolsas do Colégio Antares

Prova de bolsas do Colégio Antares

04 Plínio Silva, Educação Física, Andréia Santos, professora de Inglês, Juliana Gimenes, professora de Redação, Tatiane Gueriero, professora de Língua Portuguesa e Gramática e Nanci Martinelli de Arte

