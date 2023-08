Há dois anos, os sócios Flávia e Renan Germano realizavam o sonho de inaugurar um espaço, cuja proposta principal era oferecer em um só lugar pacotes completos para eventos. Nascia assim o Realize Buffet Eventos. Tendo como grande diferencial não colocar limites para os sonhos, até aqui, o espaço já foi cenário para mais de mil festas.

“Chegamos a emplacar festas de adulto, aniversários, confraternizações, eventos corporativos, palestras religiosas e muito mais”, recordam os proprietários.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para celebrar o momento, eles realizaram uma festa íntima para familiares e amigos. Cerca de 70 pessoas prestigiaram o momento e o LIBERAL, que desde a inauguração esteve presente nos eventos do Realize, esteve por lá registrando.

Agora, para celebrar com os clientes, no próximo dia 9 de agosto, das 17h às 22h, haverá um plantão de vendas, com direito a degustações e preços imperdíveis. Aproveitando, aqui vai um spoiler: estão chegando novas unidades e grandes conquistas. Aguardem!

04 Os pais de Flávia e investidores, Maria Aparecida de Oliveira Ferreira e José Roberto Ferreira – Foto: Divulgação

05 A jornalista e apresentadora, Kaline Morais França.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

06 Danúbia e José Paulo Silva, pais do Renan.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

07 Isaque, Richard e Jhonatan Ferreira Bertoque, filhos de Flávia.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

08 Os fornecedores parceiros do evento.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

01 Renan Germano e Flávia Ferreira, proprietários do espaço – Foto: Divulgação

02 A proprietária Flávia Ferreira com sua família – Foto: Divulgação

03 O proprietário Renan Germano com sua família – Foto: Divulgação

SERVIÇO

Realize Buffet e Eventos

Endereço: Avenida 9 de julho, 809, bairro São Domingos, Americana

Horário de atendimento: Terça a sábado, das 9h30 às 18h

Telefone de contato: (19) 995-177056 (falar com a vendedora Camilli)

Redes Sociais: @realizebuffeteventoss

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Estrutura

Charmoso e aconchegante, o salão comporta 300 convidados e é propício para a realização de todo tipo de evento, como casamentos, aniversários, bodas, festas corporativas, debuts e até infantis. Além do salão, ao fechar o pacote com o Realize, o cliente terá à disposição, buffet, decoração, DJ, som e iluminação, fotografia e cerimonial.

CHECK-LIST

Bartender: Master Class Bar

Pista de Led: Style Produções

Brigadeiros: Catarina Paggiaro

Fotógrafos: Cleverson Gonçalves, Edneia Martins e Vinícius

Chopp: Megachopp

Toalhas Jacquard: Lugfestas Toalhas.