Desfile de moda noivas e noivos do Ateliê Margareth Kamiski

Com 20 anos de estrada, o Ateliê Margareth Kamiski é uma referência em Santa Bárbara d’Oeste, Americana e região, quando o assunto é vestido de noiva, madrinha, daminha e debutante, além de ternos para noivos e trajes para pajens. Comandando pela estilista Margareth, os grandes diferenciais da casa são os modelos feitos sob medida, além das opções plus size.

Recentemente, o lançamento de uma coleção desenvolvida com rendas e tecidos que estavam estocados e ficaram parados por conta da pandemia parou a Avenida São Paulo, quando um desfile aconteceu em plena calçada. “Sempre quis que todas as pessoas tivessem acesso ao mundo da moda e a rua seria o lugar ideal para que isso ocorresse”, comentou a estilista.

Entre os destaques, modelos como a calça com renda, calça pantalona de musseline, corpete e corset com barbatanas. Além deles, vestidos em alfaiataria com decotes quadrados, grandes laços e saias de tule com cascata em crinol também fizeram sucesso. Ao todo foram 32 vestidos de noiva, sete de madrinhas e três ternos. Cerca de 230 pessoas participaram do evento. Confira!

01 Os anfitriões, Margareth Kamiski e o filho Ricardo – Foto: Junior guarnieri – Liberal

02 Evento foi realizado na calçada do Ateliê – Foto: Junior guarnieri – Liberal

03 Uma das criações da estilista, apresentada pela modelo Luana Rocha – Foto: Junior guarnieri – Liberal

04 Margareth entre algumas de suas modelos – Foto: Junior guarnieri – Liberal

05 As modelos vestidas como madrinhas – Foto: Junior guarnieri – Liberal

06 Margareth Kamiski e sua equipe – Foto: Junior guarnieri – Liberal

07 Os modelos de noivos, Jhonatan Soares, Matheus Gouveia e Leonardo Rocha – Foto: Junior guarnieri – Liberal

08 A estilista entre outras modelos de noivas – Foto: Junior guarnieri – Liberal

09 Andressa Pavani – Foto: Junior guarnieri – Liberal

10 Claudia Alves (assessoria e cerimonial) – Foto: Junior guarnieri – Liberal

11 Denilson Soares e Ana Paula (Buffet Paula Silva Bolo) – Foto: Junior guarnieri – Liberal

12 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

13 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

14 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

15 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

17 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

18 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

19 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

20 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

21 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

22 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

23 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

24 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

25 Desfile do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Junior guarnieri – Liberal

26 Erika e Eliana Sakura – Foto: Junior guarnieri – Liberal

27 Felipe Ferreira e Gabriel Willian – Foto: Junior guarnieri – Liberal

28 Gisele Leal – Foto: Junior guarnieri – Liberal

29 Kelly Vali – Foto: Junior guarnieri – Liberal

30 Mariana Costa com Maryani e Maryelli – Foto: Junior guarnieri – Liberal

31 Matheus Gouveia – Foto: Junior guarnieri – Liberal

32 Mikaele Araújo e Lau Araújo – Foto: Junior guarnieri – Liberal

33 Rosa Costa – Foto: Junior guarnieri – Liberal

34 Vanessa Cruz – Foto: Junior guarnieri – Liberal

Check-list

Cabelo e Maquiagem: @matheusgouveiaoficial, @sakuraconcept, @natmagalhaesbeauty, Rosa Cabeleireira, Paula Beraldo, @williammakeeup, @felipe_dsferreira, @donahelobeauty, @casacampiteli, @naturallys_estiticaesaude e @vanessabcruzmakeup

@matheusgouveiaoficial, @sakuraconcept, @natmagalhaesbeauty, Rosa Cabeleireira, Paula Beraldo, @williammakeeup, @felipe_dsferreira, @donahelobeauty, @casacampiteli, @naturallys_estiticaesaude e @vanessabcruzmakeup Acessórios: @guchi.semijoias

@guchi.semijoias Cerimonialistas: @lugodoy.cerimonial e @claudiaalvescerimonial

@lugodoy.cerimonial e @claudiaalvescerimonial Doces: @doce.acucare

@doce.acucare DJ: @wdlsomeluz

@wdlsomeluz Fotógrafo: @fernandocruzfotos e @odairsouzzafotografia

@fernandocruzfotos e @odairsouzzafotografia Cinegrafista: @vitorhitoshi

@vitorhitoshi Decoração: @marapaiaodecor

@marapaiaodecor Carro: @manhattanservice

@manhattanservice Buffet: @buffetpaulasilvabolo

Ateliê Margareth Kamiski