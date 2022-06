Ação durou duas semanas e contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas

Pelo segundo ano consectivo o Let’s Eat promoveu uma ação especial no Dia do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio. A iniciativa envolveu 16 unidades do restaurante, cujo conceito diferente inspirado na gastronomia norte-americana, costuma agradar pessoas de diversas idades.

O Desafio Guenta Burguer consistiu em comer o combo composto por um sanduíche feito com 6 hambúrgueres, 12 fatias de queijo cheddar, 6 fatias de bacon e maionese, além de uma porção de batata frita (100g) e um refrigerante de 350ml.

A ação durou duas semanas e contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas, que degustaram os combos em 16 unidades

A grande final realizada em Americana contou com a participação de 12 finalistas, vindos das cidades de Indaiatuba, Limeira, Piracicaba, Jundiaí, Valinhos, Atibaia, Mogi Guaçu, Rio Claro, Campinas, Itu, Guarujá, e claro, Americana.

O grande campeão do desafio foi Júlio Nascimento do Guarujá – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Vicente Bonatto, Bruna Ferrari, Marcos Nunes e Mariana Amando (rede Let’s Eat) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

O combo foi composto por um sanduíche de 6 hambúrgueres e alguns acompanhamentos – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Final contou com 12 participantes e vencedor comeu o combo em pouco mais de 3 minutos – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

A Equipe da Let’s Eat de Americana – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Todo os representantes no clique do LIBERAL – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Feliz da vida, o campeão recebendo seu cheque das mãos de Marcos Nunes do Let’s Eat – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

A unidade da Let’Eat de Americana está localizada na Rua Primo Picoli, 235 – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

O evento contou com a presença da proprietária da rede Mariana Amando e de Marcos Nunes criador da marca. O vencedor foi o participante do Guarujá, Júlio Nascimento, que comeu o combo em pouco mais de 3 minutos e levou para casa diversos brindes, além de um cheque de R$ 2 mil reais.

Grande final contou com a participação de 12 finalistas

Adonis Yuri (Mogi Guaçu) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Erick Monetti (Campinas) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Fernando Yu Dairokuno (Indaiatuba) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Henri Mecca (Americana) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Lucas Abdala Barudy (Limeira) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Lucas Bortolato (Jundiaí) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Marcelo Inoue (Itu) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Marlon Carvalho (Valinhos) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Raito Meira (Atibaia) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Wellington Lima (Rio Claro) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Júlio Nascimento (Guarujá) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Vinícius Castro (Piracicaba) – Foto: Marlon Oliveira – Divulgação.JPG

Serviço: Let’s Eat Americana

Endereço: Rua Primo Picoli, 235, centro – Americana

Instagram: @letseatamericana

Horário de Funcionamento: Terça a domingo, das 18h às 23h