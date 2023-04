Depois do sucesso entre os frequentadores do Tivoli Shopping, o Coworking da FAM chegou ao charmoso Shopping ParkCity Sumaré. Muito agradável, o ambiente conta com quatro estações de trabalho. Tendência, o espaço é voltado a reuniões, realização de tarefas profissionais fora do escritório, entrevistas de emprego, entre outras atividades, que podem ser realizadas com tranquilidade, segurança e conforto.

A inauguração oficial aconteceu no dia 12 de abril e contou com a presença de boa parte da imprensa regional, além de convidados especiais e autoridades. Após a apresentação do espaço, que foi feita pelo diretor-geral da FAM, Gustavo Azzolini, e pelo gerente-geral do Shopping ParkCity, Guilherme Quinteiro, houve um coquetel para os convidados. O Grupo Liberal esteve presente, confira!