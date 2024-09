No dia 28 de agosto aconteceu na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) o coquetel de lançamento da 11ª edição da Copa Terceirão, um evento esportivo interescolar que, desde sua primeira edição, é realizado no Centro Cívico. Organizado pela empresa D2J Eventos Esportivos, comandada por Dênis Dias, Jefferson Sentoma e João Vitor Silva, a disputa contará com a participação de 1.250 atletas. “Esperamos um público de pouco mais de 8 mil pessoas por dia”, declararam ao LIBERAL.

Além de Americana, o evento terá a participação de instituições da região, vindas de Limeira, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Campinas, totalizando 20 escolas. Uma das grandes novidades desta edição é a inclusão do jiu-jitsu, que passa a ser mais uma modalidade esportiva, somando-se às demais que são: futebol, vôlei e basquete, todos com feminino e masculino.

O evento será realizado nos dias 14 e 15, 21 e 22 de setembro. O lançamento oficial, além de apresentações sobre como será a edição de 2024, também contou com um coquetel. Cerca de 50 pessoas prestigiaram o momento festivo. Confira alguns cliques captados por nossa equipe de alguns dos organizadores e apoiadores.