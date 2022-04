Convenção de vendas do Vila Romi Residence

No dia 30 de março, as dependências o Hotel Florença de Americana estavam bem movimentadas. Na ocasião, a Cemara Loteamentos realizava a Convenção de Vendas para o Vila Romi Residence, um empreendimento localizado na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, que promete ser um dos mais almejados dos últimos tempos, afinal, antes mesmo de ser lançado já gerava grande expectativa no setor.

Tanto foi assim, que cerca de 200 corretores de diversas imobiliárias da região prestigiaram o evento e conheceram de perto as condições comerciais para a venda do Vila Romi, que tem inclusive importância histórica para os barbarenses. Super proveitoso, o evento ainda contou com uma performance exclusiva da equipe do Laboratório de Dança – Fernanda Araujo que animou todos ospresentes.

Escolhido no passado pelo comendador Américo Emílio Romi como o local do seu lar e de seus familiares, o Vila Romi Residence promete ser no futuro sinônimo de prosperidade, exclusividade e bem viver. Na edição do jornal LIBERAL do próximo domingo publicaremos fotos do lançamento do plantão de vendas. Por enquanto, confiram um pouco da convenção, lembrando que mais informações podem ser obtidas no www.cemara.com.br