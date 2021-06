Conheça o Vinum Wine Bar

A casa é um charme, os proprietários super simpáticos, a equipe atenciosa e competente, enfim. Apenas uma coluna seria pouco para descrever todos os motivos pelos quais você precisa conhecer o Vinum Wine Bar, o mais novo espaço enogastronômico de Americana e região.

A inauguração do empreendimento aconteceu na semana passada em duas etapas: a primeira, em uma apresentação exclusiva apenas para convidados, e a segunda, aberta ao público, porém, ainda restrita devido à necessidade de manter uma quantidade limitada de pessoas por conta da pandemia.

Sara Pinto

Ricardo Pinheiro

A talentosa chef, Uelita Bertani

Rodrigo De Benedictis e Maine Najar

Danilo Talarico

Cristiane Picerni

Daniela Colombi Barbosa e Bruno Camargo Barbosa

Maria Fernanda Grecco Meneghel e José Luiz Meneghel

Lisa e Artur Mendes

Sonia Breda Gobbo e Ailton Gobbo

Catia e Beto Cordeiro

Caroline Barufaldi e Estevão Pereira

Luiz Carlos Matos e Mariana

Carlos Silva e Adriana

Carol Buoro e André Henrique

O influencer Alessan

Thiago Martins e Renata

18 Matheus Lima

Ricardo Pinheiro e Sara Pinto

Cintia Barros e Rafael Argento

Roberto Nicolletti

Cloris Marcello Vital e Silvia Bosquet

Milene Rigue Fiorotto e Bruno Fiorotto

Fernanda Pompeu e Fábio Pellisson

Isabela Parro Rodrigues e Gustavo Roberto Rodrigues

William Benassi e Vanessa Pires

Pedro Augusto Oliveira e Francielli Oliveira

Paulo Henrique Facchini e Karla com Derik Felipe

Gisele Rodrigues e Nando Trevelato

Rogério Almeida e Karina Mattos

Michele Negro e Luciana Franco

A moçada também encontrou seu espaço no Vinum

Logo na entrada os clientes são surpreendidos por um corretor aconchegante imitando um charmoso parreiral

Simpática e atenciosa a equipe do Vinum está sempre pronta ao bom atendimento

Um dos grandes destaque da casa tanto pelo visual quanto pelo conteúdo é a belíssima Adega

Fruto do sonho e da paixão dos primos Sara Pinto e Ricardo Pinheiro, o Vinum nasceu para ser uma opção diferenciada e única em toda região. Com dois ambientes distintos, o espaço consegue unir gerações, gostos e estilos, considerando que serve desde os mais requintados vinhos até um bom e velho chopp gelado.

O menu assinado pela badaladíssima e estrelada chef Uelita Bertani é um espetáculo à parte. Com sua gastronomia contemporânea, ela consegue surpreender e encantar. Mais do que uma simples ida a um restaurante, conhecer os encantos do Vinum Wine Bar, um espaço que tem o vinho no nome e no próprio DNA, é uma verdadeira experiência que todos merecem passar. Nossa equipe esteve registrando as duas

inaugurações. Acompanhe!

É bom saber

O Vinum Wine Bar veio com a proposta de ser uma opção de ponto de encontro com amigos, espaço para jantares românticos, com a família e até mesmo para negócios;

Com origem no latim, “Vinum” significa vinho, que é exatamente a essência da casa, pautada na experiência de beber vinho e conhecer mais sobre eles através de degustações e harmonizações;

Além de conhecer e degustar vinhos incríveis, os clientes poderão adquiri-los a preços de mercado, diferentemente do que se cobra em restaurantes comuns;

A adega do Vinum é composta por mais de 200 rótulos de 14 países diferentes, variando de Chateau Petrus a outros grandes nomes adquiridos em leilões.

Vinum Wine Bar

Endereço: Rua das Acácias, 270, Jardim São Paulo, Americana

Horário de funcionamento: de quarta a sábado, a partir das 18h

Telefone: (19) 99711-1536

Instagram: @vinumwinebar

Vale destacar: pagamento do consumo ou compra em até 3 vezes no cartão (único na região).