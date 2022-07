Conheça o São Vicente da Rua Tamoio

Na manhã de sexta-feira (15), a loja da rede de supermercados São Vicente da Vila Santa Catarina, em Americana, foi oficialmente reinaugurada. Após passar por uma reforma, cujo investimento foi de R$ 7 milhões, ela está linda, renovada, moderna, confortável e oferecendo muita praticidade para os clientes, que agora têm à disposição uma área de vendas de 1.900m².

Entre os destaques da unidade, o novo “Espaço Café” é um convite para sentar e degustar delícias como bebidas, salgados, lanches e pratos prontos, com a possibilidade de efetuar o pagamento no caixa do próprio espaço.

Outra novidade é o “Oriental SV”, com um cardápio variado da culinária japonesa, com sushis, sashimis, temakis, tudo feito pelo sushiman da unidade. Além disso, a loja é climatizada com ar-condicionado e o estacionamento foi ampliado.

Enfim, como de costume, o São Vicente está sempre buscando maneiras de melhorar o atendimento aos clientes e esse novo projeto só comprova. O Grupo Liberal esteve acompanhando a cerimônia de reinauguração. Confira!

REDE SUSTENTÁVEL

Trabalhando com energia 100% renovável, a unidade deixa de emitir 126 toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 880 árvores. E com os novos veículos 100% elétricos para entregas, a redução da poluição atmosférica será ainda maior, por eliminar também a queima de combustíveis fósseis.

Além disso, a loja reabre com 3 coletores, disponibilizados a todos os clientes, para pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e óleo de cozinha usado, garantindo a logística reversa destes materiais.

Supermercado São Vicente

Local: Rua Tamoio, 495 – Bairro Santa Catarina

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 20h.

Instagram:

@supermercadossv