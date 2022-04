Conheça o Residencial Portal do Bosque

No dia 24 de março, a Absoluta Imobiliária promoveu o coquetel de inauguração do plantão de vendas do Residencial Portal do Bosque

No dia 24 de março, a Absoluta Imobiliária promoveu o coquetel de inauguração do plantão de vendas do Residencial Portal do Bosque.

Localizado na Avenida Rafael Vitta, 2.063, no Jardim Dona Judith, Americana, o empreendimento é do Grupo Coname e da Promove Construtora e Incorporadora, com comercialização feita pela Absoluta Imobiliária e Incorporadora, que tem quase duas décadas de tradição e referência em negócios imobiliários.

Projeção sobre a futura fachada do empreendimento

02 Bruno Ginetti, (diretor da Promove Construtora) e Caio Pinotti (diretor do Grupo Coname)

03 Vítor Renesto, Marlene Macedo e José Roberto Renesto (Absoluta Imobiliária)

04 Moreno Gomes, gerente de Lançamentos da Absoluta Imobiliária

05 Equipe de Vendas

Gustavo Pinotti e Eduardo Cardoso

Eduardo Cardoso (Grupo Coname), Vítor Renesto, Moreno Gomes, Itamar Moura, Caio Pinotti, Bruno Ginetti e José Roberto Renesto

08 Bruno Ginetti e Ariany (Promove Construtora)

Caio Pinotti com a namorada Bruna Bodini com a filha Luiza (Grupo Coname)

Giovanna Martins – LANÇAMENTO NA ABSOLUTA (20)

João Moisés Júnior

Jonas de Assumpção, Hélio Silva e Rafael Renesto

Jose Roberto Renesto e Marlene Macedo

Vítor Renesto

Vitória Haidar – LANÇAMENTO NA ABSOLUTA (16)

Ana Maria Vaz

Ariany Melo

Cecília e Patrícia Silveira

Gabriela Leão

Gustavo Pinotti

Segundo a equipe de vendas, um grande diferencial é que a entrada pode ser parcelada em até 30 vezes, direto com a construtora.

O evento de lançamento reuniu vários parceiros, clientes e investidores em uma noite muito agradável. O LIBERAL marcou presença. Confira!

Sobre o empreendimento

O Residencial Portal do Bosque tem torre única e localização privilegiada, já que fica bem de frente para o Parque Uga Uga, que entre outros atrativos oferece trilha para caminhada, pista de mountain bike, espaço pet, playground e muita natureza.

Assim sendo, os apartamentos possuem uma das melhores vistas de Americana com um parque inteiro de lazer. Os apartamentos são amplos (69m²) e possuem varanda gourmet e dois dormitórios, sendo uma suíte.

Destaque para o conceito de integração de living, com certeza um grande diferencial. Além disto, o residencial oferece a possibilidade de três diferentes opções de layouts, oportunizando assim total liberdade ao estilo de cada morador.

Plantão de Vendas

Endereço: Av. Rafael Vitta, 2.063, Jd. Dona Judith

Horário de atendimento: de segunda a sábado, das 9 às 17h, e aos domingos, das 9 às 13h (aberto apenas para agendamentos fora do horário).