Conheça o One Home Residence

Com 82 metros quadrados, os apartamentos estão disponíveis em dois formatos de plantas, sendo com dois ou três dormitório

Na última quarta-feira, um grupo seleto e restrito de convidados teve a oportunidade de conhecer em primeira mão o mais novo conceito de morar bem, com conforto e modernidade em Americana. É que na ocasião, a Construtora Sega lançou oficialmente o One Home Residence.

Localizado em uma área de quase 7 mil metros quadrados, com localização privilegiada e acesso fácil aos principais pontos da cidade, o One Home Residence será comercializado pelas corretoras M Politano Imóveis e a Estar, e é simplesmente maravilhoso.

Com 82 metros quadrados, os apartamentos estão disponíveis em dois formatos de plantas, sendo com dois ou três dormitórios, 1 suíte e duas vagas.

Iluminação e ventilação natural, aquecimento a gás, varanda gourmet com churrasqueira, 4 pontos para ar condicionado e ambientes integrados fazem parte do projeto. Durante o lançamento os convidados puderam conferir o belíssimo decorado, um verdadeiro convite a sonhar em morar em um lugar aconchegante, moderno e de bom gosto. Confira nas fotos de Marcelo Rocha um pouco do evento, que como já era de se esperar, ocorreu respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid 19.

Marcel Sega da Construtora Sega

One Home Residence apresenta um novo conceito de morar bem

Da M Politano, Marcos Politano e Regina Chacur Politano

Com 82 metros quadrados, os apartamentos estão disponíveis em dois formatos de plantas

José Antônio Rigonato e Andrea Rigonato

A assessora de imprensa, Cássia Gargantini

Elói Estevão Troly

Gustavo Paixão

Bárbara Pasquali e Alberto Oliveira

Fábio Tebet

Francimar Stefanini e Gustavo Coelho

Oswaldo Capozzi

Celebrando o sucesso do empreendimento, Marcel Sega, José Antônio Rigonato e Marcos Politano

Assinando o menu do evento, Renato Laselva do Madressilva

Apartamento decorado apresenta uma proposta do que pode ser feito no One Home Residence

Daiana Pantano

José Antônio Rigonato e Marcos Politano

Kelli Santos

Leandro Galetti

Marcel Sega, Marcos Politano e José Antônio Rigonato

Vanessa Politano e Sara Roberta Pedroso

Informações sobre o One Home Residence

Localizado na Avenida Castelhanos, número 562, Jardim Jacyra, o One Home Residence terá três torres, sendo duas com 16 andares e uma com 17 andares. Também serão dois elevadores por torre, quatro apartamentos por andar, e um total de 196 unidades disponíveis.

A boa notícia para quem pretende comprar é que eles já estão na pré-venda, e devem ser entregues em um prazo de três anos. Pelo fato de a obra levar a assinatura da Construtora Sega, conhecida por entregar os empreendimentos no prazo e com acabamentos de primeira qualidade, certamente é um ótimo investimento.

Destaques da estrutura do empreendimento

Além de tudo já citado, vale destacar também a área social, que deverá contar com piscinas aquecidas, salão de festas com cozinha, espaço fitness, sala multimídia, espaço kids, quadra poliesportiva, playground e quiosque com churrasqueira, tudo entregue equipado e decorado.

Outro diferencial é a guarita blindada e acesso com clausura (garantindo a segurança total), além de wi-fi nas áreas comuns, tomadas USB na suíte, ponto para máquina de lavar louça, venezianas com persianas integradas, ar condicionado nas áreas comuns, sistemas de câmeras, e aquecimento a gás nos chuveiros e torneiras de cozinha e banheiros.

1 One Home Residence

2 One Home Residence

3 One Home Residence

4 One Home Residence

5 One Home Residence

6 One Home Residence

7 One Home Residence

8 One Home Residence

9 One Home Residence

10 One Home Residence

11 One Home Residence

12 One Home Residence

13 One Home Residence

14 One Home Residence

15 One Home Residence

16 One Home Residence

17 One Home Residence

18 One Home Residence

One Home Residence

Endereço: Av. Castelhanos, 562, Jd. Jacyra – Americana

Instagram: @construtora_sega

Site: construtorasega.com.br

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.