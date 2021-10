Conheça o novo São Vicente da Avenida Cillos

Nesta sexta-feira, depois de muita expectativa em relação às novidades que a rede de supermercados São Vicente havia preparado com uma grande reforma, a nova loja da Avenida Cillos, em Americana, foi apresentada ao público.

O lançamento oficial aconteceu em uma cerimônia para convidados, e na sequência, ao público, que a partir das 9 horas já circulava pelos corredores do empreendimento.

São Vicente da Avenida Cillos 01 Marcos Cavicchiolli, diretor-presidente da Rede São Vicente 02 Novo layout proporciona uma ambientação mais intimista 03 Odir Demarchi (vice-prefeito), Fernando Giuliani (secretário de Cultura e Turismo), Chico Sardelli (prefeito), Thiago Martins (Câmara) Beto Lahr (presidente do CCA) e Maurício Cavicchiolli 04 Maurício Cavicchiolli e Elza 05 Jéferson Silveira, Thiago Pietrobon e Maurício Cavicchiolli 06 Andréa Cavicchiolli e Isabel Cavicchiolli São Vicente da Avenida Cillos 07 Arlete Rejianes Cavicchiolli 08 Bianca Silveira, Lúcia Cavicchiolli e Eduardo Garcia 09 Terezinha Cavicchiolli 10 Leonardo Sesink e Décio Garcia 11 Daniel Azzola 12 Luciana Bueno 13 Robson Carvalho e Diego Stefanini 14 Durante a cerimônia, Alex Ferreira com padre Gilson Fernandes, da Paróquia Nossa Senhora da Auxiliadora 15 Marcos e Maurício Cavicchiolli com a representante do Lar dos Velhinhos de Americana, Regina Silva e os estagiários do São Vicente 16 Erika e Edevaldo Duarte 17 Jeferson Deches, Antonio Donizete de Paula e Fábio Renato de Oliveira, secretário do Meio Ambiente de Americana São Vicente da Avenida Cillos 18 Manoel Samartin 19 Luciana Machado, Vinícius Folegoto e Paulo Benvegnu 20 Taciane Oliveira e Rita Alves 21 Wagner Aparecido Armbruster Beto Lahr 23 Marcos Cavicchiolli, mostrando o documento sobre a moção de aplausos que rede recebeu da Câmara Municipal de Americana 24 A árvore escolhida para ser a primeira a ser plantada na praça foi o ipê, conhecida por ser símbolo da cidade 25 Agora os pets também terão um espaço para eles na praça localizada ao lado do estacionamento do São Vicente da Cillos 26 As crianças também terão seu espaço no parquinho da praça 27 Assim que as portas da loja foram abertas para os clientes já tinha gente pronta para começar as compras no novo São Vicente 28 Totalmente remodelado o layout ficou realmente muito bonito e segue a linha das novas lojas 29 Praça também conta com equipamentos de ginástica 30 Reinauguração foi prestigiada por convidados e autoridades, além de boa parte da família dos fundadores da rede Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Marcos Cavicchiolli Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Padre Gilson Fernandes, da Paróquia Nossa Senhora da Auxiliadora Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos A representante do Lar dos Velhinhos de Americana, Regina Silva com os estagiários do São Vicente – REINAUGURAÇÃO DO SÃO VICENTE DA CILLO (275) Jéferson Silveira, Thiago Pietrobon, Maurício Cavicchiolli e Eduardo Garcia Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos Reinauguração São Vicente da Avenida Cillos

Emocionado, o diretor-presidente, Marcos Cavicchiolli, agradeceu o esforço de sua equipe de colaboradores. “Sem eles, nada disto seria possível”, ressaltou em seu discurso de abertura.

Aproveitando o momento, houve a entrega da revitalização da Praça José Frezzarin, que assim como a loja, também foi inaugurada em 2007.

Com a revitalização, as pessoas já podem contar com um espaço para lazer e saúde, considerando que além do parquinho para as crianças, o local conta com equipamentos para ginástica ao ar livre. A revitalização, fruto de uma parceria público-privada, contou com a troca de toda iluminação para led, além da entrega de um espaço chamado “Pet Legal”, onde os cães podem ter seu momento de diversão.

Para marcar a entrega houve o plantio de um ipê, árvore símbolo de Americana, que em breve deve ganhar a companhia de outras mudas.

Extremamente funcional, a loja não apenas apresentou um novo layout (mais moderno e seguindo a linha das outras lojas da rede), como também oferece novos setores, como o espaço de alimentos saudáveis e o pet.

Destaque para a área de vendas, que foi toda renovada. Durante a solenidade, também houve a entrega do cheque simbólico para o Lar dos Velhinhos de Americana, referente ao projeto que um grupo de estagiários do São Vicente fez para reformar duas salas da instituição.

“O São Vicente ajuda nosso lar todos os meses, então, temos muito que agradecê-los por serem parceiros nossos há tanto tempo. Se não fossem eles, não sei se a gente estaria de pé até hoje com as portas abertas”, relata a representante da entidade, Regina Silva.

Aos 14 anos, agora a unidade da Avenida Cillos oferece ainda mais praticidade, facilidade e conforto aos clientes. Nós tivemos o prazer de acompanhar a reinauguração. Confira!

Sobre a loja:

25 caixas, sendo 6 caixas de autoatendimento;

Os checkouts possuem monitores touch-screen, que possibilitam um atendimento mais ágil e eficaz das operadoras;

Para o cliente é oferecido uma comunicação direta através de uma tela touchscreen que possibilita a interação com a loja;

A unidade possui um Boulevard com 16 lojas de diferentes serviços e negócios, como lotérica, lojas de acessórios para celular, entre outros;

Além de toda a estrutura oferecida na nova loja, o cliente pode fazer suas compras por meio do site: supersvonline.com.br.

Supermercados São Vicente

Local: Avenida Cillos, 2.220 – bairro São José

Funcionamento: Segunda a sábado das 7 às 22 horas – Domingo das 7 às 20 horas.