Conheça a nova Aline Peres Rouparia

Para falar sobre a loja Aline Peres Rouparia é impossível não falar da própria empreendedora Aline Peres que, além de estar à frente da empresa, é o rosto perante os clientes.

Formada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, a trajetória profissional desta americanense, casada, mãe de dois filhos (Isabela de 6 anos e Isaque de 10), começou no ramo bancário, onde chegou à gerência.

01 A proprietária da loja, Aline Peres 02 Roupas servem mulheres que vestem do tamanho 38 até o 50 03 Aline Peres e sua equipe de vendas presencial, on-line e as meninas da expedição 04 O delivery da Aline Peres Rouparia atende as cidades de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d'Oeste e possui o preço fixo de apenas R,90 05 A nova coleção Primavera Verão já está disponível e está lindíssima 06 Bolsas e Acessórios também fazem parte do que a Aline Peres Rouparia oferece às clientes 07 Com provadores amplos, belas peças, ótimas ofertas, boa localização e excelente atendimento, Aline Peres Rouparia conquista cada vez mais clientes 08Cada cantinho da loja tem a cara e o bom gosto de Aline 09 Aline no dia da inauguração às clientes, datada de início de julho

Apesar do sucesso profissional, ela, que sempre gostou de moda, não se sentia feliz na função que ocupava. Em contrapartida, como sempre gostou de se vestir bem e era praticamente a garota-propaganda da confecção de uma tia, começou a enxergar uma oportunidade de mudar de área.

No começo, Aline só vendia para as amigas do banco, que estavam sempre elogiando seu bom-gosto nos looks. “Elas me perguntavam onde eu comprava, aí comecei a montar sacolas e vender”, recorda.

Depois de um certo tempo, Aline decidiu apostar no sonho e abriu um espaço para receber as clientes em sua própria casa. Apesar do passo, Aline se manteve no banco, e para conseguir levar o negócio, contratou uma pessoa para ajudá-la a vender. Nascia ali a Aline Peres Rouparia.

Em pouco tempo, o espaço ficou pequeno e ela passou a utilizar a casa toda como sede da loja, que além do espaço físico, já apostava no delivery de mercadorias, antes mesmo do crescimento desse segmento durante a pandemia.

Ainda assim, o espaço também não era o ideal para atender as clientes, que nessa altura já eram do Brasil todo e até de fora do País. Sendo assim, ela, apoiada pelo marido Rodrigo Somaio, decidiu escrever mais um capítulo de sua trajetória de sucesso e após alguns meses de reforma, em plena pandemia, abriu a loja física em novo prédio.

Belíssimo, o espaço chama atenção de longe e está muito bem localizado na Rua São Gabriel, 679, São Manoel. Com projeto assinado pelos arquitetos André Americano e Elaine Massuco, a loja é simplesmente linda, acolhedora e de extremo bom-gosto.

Além de roupas, a Aline Peres Rouparia oferece acessórios, sapatos e bolsas, com delivery para as cidades de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.