Na última terça-feira (17), a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) promoveu o lançamento da 8ª Expodeps (Feira dos Prestadores de Serviços). O evento aconteceu na sede da entidade e reuniu patrocinadores, diretoria, expositores e convidados. Além disso, a noite contou com a palestra ministrada pelo jornalista Eduardo Brambilla, intitulada “Seu negócio tem valor?”

Interativa e informal, a palestra abordou temas como a necessidade de fazer algo diferente para impactar e atrair novos clientes. Brambilla também destacou que, nos dias de hoje, as pessoas precisam se adaptar às novas tecnologias para conquistar o mercado. O LIBERAL esteve presente registrando o evento. Confira!

Elza Cassitas Sferra, primeira vice-presidente da Acia e coordenadora da Expodeps – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lançamento da 8ª Expodeps na sede da Acia – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ana Cláudia Cavadas (Ana Cavadas Comex) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Anahi Santoandrea e Janaína santoandrea (Central Licitações) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Bruna Cardoso – Foto: Leonardo Matos_Liberal Elza Cassitas Sferra, primeira vice-presidente da Acia e coordenadora da Expodeps – Foto: Leonardo Matos_Liberal Fábio Estevam ( Gráfica Paineiras) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Gerson Manzi (Casa Festa) – Foto: Leonardo Matos_Liberal José Renato Correa de Andrade (Empresa Mister Saúde Ambiental) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lançamento da 8ª Expodeps na sede da Acia – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lucilene e Leonel Moraes (Def Comunicação Visual) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Marcelo Nogueira (Gráfica Nogueira) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Marcos Rossi (Vegas Card) – Foto: Leonardo Matos_Liberal O palestrante da noite, Eduardo Brambilla (Se Brambilla) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Paula Rossi (Retina Web) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rafael de Barros, Secretário de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura Municipal de Americana – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rebeca Messias e Lucas Gonçalves (Lego Consultoria e Seguros) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Reginaldo Gonçalves e Lene Piscioneri – Foto: Leonardo Matos_Liberal Renato Archanjo de Castro (Mútua SP) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rodrigo Papoy (Papoy Tech) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rogério Costa (Grupo Costa) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lançamento da 8ª Expodeps na sede da Acia – Foto: Leonardo Matos_Liberal

Expodeps 2024

A Expodeps é a maior mostra empresarial da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e a única do Brasil voltada exclusivamente para o setor de serviços. Faz parte do calendário de eventos oficiais do Governo do Estado de São Paulo e reúne segmentos como educação, tecnologia, comunicação, marketing, negócios, finanças, energia, veículos, imóveis e incorporadoras. Em 2024, a feira acontecerá entre os dias 16 e 17 de outubro, das 14h às 21h, nas dependências da Fidam (Feira Industrial de Americana). Até o momento, 60 empresas já confirmaram presença.