Comemoração dos 50 anos do Alcalá Contabilidade

Com o slogan “Sua empresa sempre à frente”, o escritório Alcalá Contabilidade acaba de celebrar seus 50 anos de atuação, comprovando que, ao longo dessas cinco décadas, fez jus à missão de oferecer com excelência consultoria e assessoria nas áreas contábil, societária, fiscal, tributária, recursos humanos e gestão de custos e resultados.

Entre os fatores que impulsionaram essa consolidação, tornando o empreendimento uma referência no mercado, certamente a dedicação, responsabilidade e conhecimento técnico, somados ao constante investimento em inovação e pessoas e excelentes parcerias, fizeram a diferença.

Atualmente, o escritório comandado pela família Santini (Celso Luiz e o filho Rafael) e pela família Alcalá (Antonieta e Daniela) conta com 50 colaboradores, entre profissionais contábeis, advogados, administrativos e de outras áreas correlacionadas. Para celebrar esse marco, houve uma bela festa realizada no dia 16 de dezembro, no charmoso espaço Madero Lounge.

Entre homenagens, agradecimentos e muita animação, a noite foi histórica e marcante como a data pedia. Destaque para a homenagem que Celso Luiz fez à irmã, Antonieta Alcalá, viúva do saudoso Ademar Alcalá Pablos, fundador da empresa, assim como a surpresa que os filhos dele também fizeram, coroando com chave de ouro o momento especial. O LIBERAL esteve presente registrando. Confira!

Celso Luiz Santini entre os filhos Rafael e Renan – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Patrícia Alcalá Salin, Antonieta Alcalá e Daniela Alcalá – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Rosimeire Barbieri, Adriana Altran, Sandra Sant’Anna e Marlene Borin – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Priscila Valadão, Raquel Gomes,Suzana Vitório, Stephani Fernandes, Daniele Risso, Fabrícia Brito, Rosa Queiroz, Pamela Reis e Gisele Hirose – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Marilei Fabrício, Bruna Ribeiro e Clélia Regina – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Beatriz dos Santos, Lucielma Batista e Giovana Bueno – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Daniela Consolo, Caroline Oliveira, Stephani Fernandes e Gislaine Bueno – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Francielle Bortolato e Adélia Marcatto – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Daiane Nogueira, Adriana Piai, Sônia Fernandes e Kamila Ferrari – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Suzana Vitório, Josiane Simplício, Aluízio Pereira, Tamires Rayane, Gislaine Bueno, Kamila Alves e Caroline Boraschi – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Josiane Simplício, Kamila Alves e Caroline Boraschi – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Marilei Fabrício, Bruna Ribeiro e Clélia Regina – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Yasmin Alcalá e Gustavo Franco – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Ricardo Gomes, Fabrícia Brito, Daniele Risso e Gisele Hirose – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Marcelo Bettiol e Matheus – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Maurício Greco e Jorge Costa – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Tainá Fernandes – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

História do Alcalá

O legado do escritório Alcalá Contabilidade teve início no dia 2 de dezembro de 1972, com o saudoso Ademar Alcalá Pablos e o senhor Luiz Antônio Zerbetto, quando juntos fundaram a Alcalá e Zerbetto LTDA, com sede na Avenida Antônio Lobo.

Após alguns anos, Zerbetto decidiu se dedicar exclusivamente à advocacia e se desligou da sociedade, deixando sua importante contribuição, assim como a gestão, nas mãos do sócio. Celso Luiz Santini entrou na empresa em 1975 e, depois de passar por todos os departamentos, se tornou sócio em 1997.

Outro momento especial na história da empresa foi a conquista da Iso 9001, em 2014, um feito que garante aos clientes a certeza de que o escritório os coloca realmente sempre à frente.