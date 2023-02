O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Americana promoveu no final do mês passado, em seu auditório, o primeiro evento do ano, mostrando que 2023 realmente promete ser muito produtivo. A palestra gratuita “Autocuidado e saúde mental – A vida pede equilíbrio” foi uma iniciativa do NPC (Núcleo de Pessoas e Cultura), agora comandado pela associada Cleusa Ruiz.

A iniciativa foi aberta ao público e em prol da campanha Janeiro Branco, considerado o mês da conscientização sobre saúde mental. Para o evento, o núcleo trouxe como convidados dois membros da Amissa, Cristiane Rodrigues e Vagner Ribeiro Alves. Cristiane é psicóloga clínica, especializada em psicologia organizacional e possui atuação clínica direcionada para transtornos emocionais.

Já Vagner é psicólogo clínico e social, especializado em gestalt terapia. Cativante, como ele é formado pela ONG Hospitalhaços, durante sua apresentação ele utiliza técnicas da arte de acolhimento e do riso, que, além de empolgar, envolve a plateia.

Cerca de 50 pessoas participaram do evento, que também contou com um coffee break. Segundo a organização, a ideia é promover outras ações nesse sentido, inclusive mantendo o Ciesp como um espaço para debater temas relevantes para a comunidade. Confira!

Elaine Crepaldi e Caio Rangel – EVENTO NO CIESP (2).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Elenice Souza e Elaine Crepaldi e Caio Rangel – EVENTO NO CIESP (6).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

EVENTO NO CIESP (40).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

EVENTO NO CIESP (52).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

EVENTO NO CIESP (53).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

EVENTO NO CIESP (60).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

EVENTO NO CIESP (62).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Giselly Noronha e Vanessa Marassá – EVENTO NO CIESP (8).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Marta Carbinatto e Rosangela Vilares – EVENTO NO CIESP (12).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Suellen Pupo – EVENTO NO CIESP (1).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

01 Responsáveis pela organização do evento, Cleusa Ruiz, Silvia Boaventura, Cristina Gomes e Mariana Jeronymo.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

02 Leandro Zanini, diretor- titular do Ciesp.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

03 Os palestrantes, Vagner Ribeiro Alves e Cristiane Rodrigues.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

04 Palestra abordou a saúde mental e atraiu atenção do público.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

05Dinâmica e interativa, a abordagem focou na premissa de que a vida pede equilíbrio – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

06 Caroline Bregantin Ruis e Valéria Bregantin Ruis e André Lamenha Ruis.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

07 Mariana Viscassi e Sandra Fortini.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

08 Lygia Suchorzewski.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Analice Lascovich – EVENTO NO CIESP (28).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Andrea Timoteo e Lucas Pereira – EVENTO NO CIESP (8).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Célia de Oliveira Silva – EVENTO NO CIESP (32).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Cleusa Ruiz – EVENTO NO CIESP (18).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Deivede Valério – EVENTO NO CIESP (35).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Reunião plenária

Conforme dito acima, a programação do Ciesp para 2023 já está a todo vapor. No próximo dia 16 acontece, na própria sede do centro, a primeira reunião plenária do ano. O evento reunirá diretoria, conselho e associados e o debate será sobre o planejamento estratégico para 2023.