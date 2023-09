Com uma proposta de ser muito mais que uma lanchonete temática, o Billyboo, mais novo espaço gastronômico de Americana, é diferente de tudo que já foi visto por aqui. “Nós vendemos felicidade”, propõe o empreendimento da proprietária Roberta Covre e do estudante de arquitetura Felipe Baroni. Alegre, acolhedor e com uma decoração que encanta pelos detalhes, o espaço é excelente opção para reunir a família, os amigos e se divertir muito.

Idealizado há cerca de dois anos por Felipe, o projeto demorou 10 meses para ser executado e encontrou na ousadia e na coragem para empreender de Roberta o impulso que faltava para embarcar na verdadeira viagem que é a proposta do espaço.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Grandiosa, a fachada do Billyboo pode ser vista de longe e chama atenção em um dos melhores pontos da cidade, de ótima localização, na Avenida Nove de Julho, com estacionamento amplo e fácil acesso. “O intuito do Billyboo é encantar seus olhos, enlouquecer seu paladar e fazer você viver momentos de mais pura felicidade”, declaram.

Na parte gastronômica, a casa oferece petiscarias diversas, com destaque para o ragu de costela, os lanches irrecusáveis e a costelinha que solta das ripas e derrete na boca.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Durante o pré-lançamento, cerca de 100 pessoas prestigiaram a apresentação, entre imprensa, autoridades, amigos e familiares. O espaço está aberto para o público todos os dias. Não deixe de prestigiar.

Hilton Moreira – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Kaique Lima, Mariane Lima e Marcos Lima – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O gerente da casa, Adilson Caetano entre Cristina Trasfereti e Marlei Cristina de Almeira Caran – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Priscila Leuch e Robson Arcolini – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Maristela Covre Basso e Baciclides Basso – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Nanci Sarmento e Renato de Moraes Sarmento – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A anfitriã Roberta Covre entre o mestre, Carlos Talis Auskaps e advogado, João Alberto Covre – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Os anfitriões, Roberta Covre e Felipe Baroni – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A Bandida Intergalática, influencer da casa – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Detalhes criativos da decoração chamam muito a atenção dos clientes – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Noite de pré-inauguração foi prestigiada por muitas amigas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O advogado João Alberto Covre e e Roberta Covre, sócia-proprietária da casa – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Djs com trabalhos internacionais, Glen e Nana Torres – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Roberta Lima e Beatriz Santos (Equipe Cadeia para Maus-Tratos) – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Rafael de Barros (Secretário de Desenvolvimento Econômico) e Márcio Leal – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Rodrigo Matias e Christiane Covolan com Isabella, Natália e Manuela – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Elisandra e Maurício Boscheiro – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Agnaldo Batista e Aline com Gael – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Alice, Roseli Moreira, Vinícius André e Brian – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Abrão e Bárbara Silva – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Gracy e Luiz Carlos Zanini – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Evaldo Peraro e Fabiana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Estrutura

Além do espaço destinado à gastronomia e totalmente instagramável, o Billyboo também possui o BillyCast, um podcast que tem a proposta de ser gravado ao vivo durante o funcionamento da casa e que dará voz a todos que queiram contar sua história, além de empresários que queiram divulgar sua marca ou produto.

Causa animal

Outro destaque do Billyboo é a loja cujo principal objetivo é ajudar a cuidar de animais abandonados na região, com a venda de produtos licenciados, com parte dos lucros destinados às boas causas.

Billyboo

Endereço: Avenida 9 de Julho, 395 – Americana

Horário de atendimento: De segunda a segunda das 18h à 1h

Instagram: @billyboo.oficial

Telefone: (19) 3013-2018