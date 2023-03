Menu foi lançado com inspiração no tema "Alice no País das Maravilhas"

Com a inspiração no tema “Alice no País das Maravilhas” a Pão de Lô Doceria acaba de fazer o seu tradicional lançamento do cardápio de Páscoa. Para a data comemorativa, a querida confeiteira Loraine Ricci preparou muitas novidades, uma mais linda e deliciosa que a outra.

Segundo ela, a ideia de trazer essa temática influenciada por uma das obras infantis mais conhecidas do mundo era um desejo antigo que, em 2023, ela conseguiu colocar em prática. Assim, como podem imaginar, o coelho está presente em vários detalhes. “Gosto muito de investir no visual, então, nossas embalagens são lindas e perfeitas para os nossos clientes presentearem seus familiares e amigos”, comenta Lô.

Além de serem lindos, os sabores das delícias produzidas pela doceria dispensam comentários. Uma grande novidade para essa temporada é que o espaço estará aberto às sextas (das 8h30 às 18h) e sábados (das 8h30 às 12h30), com produtos a pronta-entrega, uma oportunidade para os clientes já poderem levar o produto na hora.

Sendo assim, cerca de 100 pessoas passaram rotativamente durante o lançamento pela sede do empreendimento, localizado na Rua Araraquara, 321, Jardim Turmalinas, em Santa Bárbara d’Oeste. Confira nas fotos um pouco de quem passou por lá.

09 Kelley Moreira e Marilei Ferreira.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Aline Camargo e Laís Páffaro – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (78).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Anna Hirose – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (43).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Beatriz Sayuri e Mirian Omeki – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (30).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Bruna Lourenço – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (103).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Bruna Machado e Clara Moretto LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (36).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Camila e Irenita Casagrande Mela – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (94).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Danúbia Rocha – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (4).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Débora Pompermayer e Sônia Ribeiro – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (46).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Denise Caloi – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (44).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Eliza Oliveira e Melissa Luz – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (60).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Grissa e Gabriel Bueno de Oliveira com Maria e Pedro – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (83).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Jessé Amoroso, Lais Polizelli e Soriana Polizelli – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (95).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Jéssica Cavalcante, Erika Boldrini e Simone Giatti Paiva – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (26).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

José Américo Sartorelli e Verônica Sartorelli – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (62).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Larissa Amaral e Ana Beatriz e Joice Amaral – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (2).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Letícia e Jeferson Rossignoli – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (38).JPG

Lilian Alves de Oliveira, Iva Constancio de Oliveira e Marta Alves de Oliveira – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (48).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Luiza Silvério e Catarina Lama – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (90).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Maine e Mariana Andrioli – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (52).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Mirian Diehl e Fábio Hortolan – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (35).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Nicolas Polizelli, Luís Loterio, Silvia Polizelli e Fernando – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (105).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Priscila Zanuncio e Luis Henrique Santos – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (54).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Priscila Zazeri – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (109).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Renato Domingues e Alessandra – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (84).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Romualdo Novelli Seraphin e Maximilian Costa – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (97).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Sergiana e Lauro Augustonelli – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (22).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Sylvia Guidugli e Fábio Guidugli – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (57).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Valderes Ricci, Vanessa Macedo e Rogério Macedo – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (110).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Vitor Moraes e Hannah Belli – LANÇAMENTO DE CARDÁPIO PÃO DE LO (89).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

01 Loraine Ricci e Felipe Bueno de Oliveira ladeado pela equipe da Pão de Lô.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

02 Presentes personalizados lindos e saborosos integram o cardápio da Pão de Lô.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

03 Patricia e Bianca Gaiola.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

04 Dja e Júlia Covolan.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

05 Jean Cunha.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

06 José Roberto Lopes e Amaury Hernandez.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

07 Michele Collangli e Maithe.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

08 Agnes Gatti Thomann, Beatriz Bosshard e Bruna Bertini.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Cardápio

Para a Páscoa 2023 a Pão de Lô Doceria trouxe muitas novidades. Entre os novos produtos, as cocadinhas famosas do Natal chegam com uma versão de Páscoa, dispostas em uma caixa em formato de ovo. Outro produto que veio a pedidos é a lata de canudos de wafers que faz o maior sucesso.

Como em anos anteriores, os ovos tradicionais e de colher voltaram e com opções de novas versões. Uma grande novidade são os maravilhosos e sofisticados ovos de corte, cujos sabores são os mais variados, como caramelo e noz-pecã, lavanda com limão-siciliano e caramelo puxa de amendoim.

Para quem quiser conferir o cardápio completo, acesse o Instagram, lembrando que os pedidos de encomendas precisam ser feitos até o dia 1º de abril e as retiradas até o dia 7.

Pão de Lô Doceria

Endereço: Rua Araraquara, 321, Jardim Turmalinas, Santa Bárbara d’Oeste

Atendimento por enquanto apenas com horário marcado

WhatsApp: (19) 992070384

Instagram: @paodelodoceria