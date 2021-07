Captur 2022: de cara nova

Entre as muitas novidades que o modelo trouxe, o motor turbo TCe 1.3 flex, com 170 cavalos, é um dos destaques

Desde que o novo Renault Captur foi lançado, quem é apaixonado por carro não consegue pensar nem falar de outra coisa. Sabe aquela história do que já era bom ficou melhor ainda? A expressão define bem o que é essa versão 2022 de um dos SUV mais bonitos do Brasil.

Beleza, conforto, segurança, espaço e desempenho são apenas alguns dos destaques do Renault Captur

As rodas aro 17, diamantadas são uns dos destaques do veículo

A frente renovada agora conta com um conjunto ótico todo em led

O interior do novo Captur foi todo renovado e os itens como painel com material suave ao toque, multimídia com tela maior, comandos mais acessíveis e bancos com revestimento premium

Tecnologia e segurança são marcas do Captur, inclusive com retrovisores que se fecham automaticamente em conjunto com o veículo

Entre as muitas novidades que o modelo trouxe, o motor turbo TCe 1.3 flex com certeza merece ser lembrado, afinal, são 170 cavalos de potência, o que resulta em alto desempenho, segurança e prazer em acelerar. Detalhe: tudo isso somado à economia de combustível.

Outra alteração interessante são os faróis full led, que são nada menos do que até 75% mais eficientes do que os comuns. Por falar em parte frontal, os para-choques, grades e luzes também estão diferentes, assim como as rodas aro 17, diamantadas.

Em resumo, esses são apenas alguns detalhes do novo modelo Captur, que já é conhecido por sua beleza, conforto e grande espaço interno. Além disso, nessa nova fase o veículo apresenta uma performance de tirar o fôlego, com ainda mais tecnologia e segurança.

Na Andreta os clientes já têm disponível a possibilidade de fazer test-drive, portanto, nossa dica é: não perca tempo! Se a sua busca era por um carro moderno, elegante e com alto desempenho, ela acabou!

Confira nas fotos de Marcelo Rocha mais detalhes desse grande lançamento da Renault. Em tempo, vale dizer que o novo Captur está disponível em 3 versões: Zen, Intense e Iconic, com preços a partir de R$ 124.490.

