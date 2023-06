No Dia dos Namorados (12), o Shopping ParkCity Sumaré promoveu a ação resultante da campanha “Amor nas Alturas”. A iniciativa presenteou os casais apaixonados que contaram suas histórias de amor com um voo cativo de balão.

Em pleno dia de celebrar o amor, os casais puderam vivenciar momentos inesquecíveis. No final da tarde, os ganhadores da promoção foram recepcionados no estacionamento do shopping com música ao vivo e um coquetel, em parceria com o Parmeggio.

No local estava o balão que levou os casais individualmente para o voo cativo, de onde puderam brindar o amor e viver a experiência única ao lado da pessoa amada.

A campanha “Amor nas Alturas” teve início no dia 26 de maio e contou com a parceria da É Pra Já TV e do Grupo Almax. Os casais publicaram uma foto no Instagram marcando o @parkcitysumare e respondendo à pergunta “Por que amar te faz voar mais alto?”.

As 30 melhores respostas, que vieram em forma de histórias de amor publicadas até o dia 8 de junho, ganharam o presente exclusivo e apaixonante, que deixou a comemoração do Dia dos Namorados ainda mais especial. O LIBERAL esteve presente registrando. Confira!