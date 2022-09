Café da manhã reúne expositores e patrocinadores da Expodeps

No dia 14 de setembrom, a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) promoveu um café da manhã em sua sede, para expositores e patrocinadores da Expodeps – feira de prestadores de serviço – programada para acontecer nos dias 19 e 20 de outubro na FIDAM (Feira Industrial de Americana).

A iniciativa teve como objetivo reunir os envolvidos para passar as informações como datas de montagens, horários, parcerias, além da entrega do manual do expositor e do material da feira. Segundo a organização, até o momento a exposição já tem 51 empresas confirmadas, contudo, ainda restam algumas vagas. Em 2022, o evento contará com 80 estandes dos mais variados segmentos do setor de serviços.

Aliás, vale destacar que o sucesso nas vendas dos estandes reflete a expectativa positiva da retomada do mercado com a realização da feira, após dois anos de paralisação. Confira um pouco de como foi esse momento.

José Renato Andrade (Mister Saúde) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Parte dos patrocinadores reunidos para o clique – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Elza Cassitas Sferra – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Marcelo Undiciatti (Sicoob) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Lucilene de Moraes e Leonel (Def Comunicação) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Vanderlei Barufaldi – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Angela Telles, Vivian Resina e Lene Piscioneri – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Ana Cláudia Cavadas de Oliveira e a filha Juliana – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Bruna Carolina (Cruzeiro do Sul) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Giovana e Gerson Manzi (Casa Festa) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

James Nadin (Sirius Consulting) e Flávio Rossi (Unisal) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

José Antonio Linguanoto (América Net) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

osé Renato Andrade (Mister Saúde) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Luciana Godoy (Unip) e Luciana Lopes (Maple Bear) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Maira, Anahi e Janaína Santoandrea (Central Licitações) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Marilene Cortez (Escola Só Música) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Paulo Sérgio Carraro – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Rodrigo Papoy (Papoy Tech) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Rogério Felipe Garcia (M. Rocha) e Laura Simões – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Téo Feola (Feola Imóveis) e Fernando Mazi – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Vítor Renesto (Absoluta Imobiliária) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Marcelo Fernandes, presidente da Acia – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Programação

Dentro da Expodeps 2022 acontecerá a tradicional rodada de negócios programada para o dia 19. A ação será no período da manhã e contará com a presença de mais de 60 empresas.

A proposta é impulsionar os negócios, além de movimentar e fortalecer a economia local, através de uma dinâmica única, possibilitando que em apenas uma manhã, cada empresa se apresente e amplie a visibilidade de seus produtos e serviços para mais de 60 empresários e profissionais com poder de decisão do setor de compras.

Além disso, a prospecção e abertura de novos mercados, identificação de novos parceiros, fornecedores e clientes também sempre acaba sendo mais uma das consequências dessa ação.

Uma das grandes novidades da edição 2022 será a realização do FIE (Fórum de Internacionalização das Empresas), um evento que tem como objetivo a conexão entre profissionais, empresários e líderes das organizações públicas e privadas, envolvidas no ecossistema de internacionalização de empresas.

Sendo assim, participar deste evento internacional dentro da Expodeps, será uma oportunidade para as empresas e organizações de Americana saberem como tornar seus negócios globais. Bem bacana!

Sobre a Expodeps

Organizada pelo DEPS (Departamento das Empresas Prestadoras de Serviços) da ACIA, a Expodep é uma feira de prestadores de serviços voltada para empresários, empreendedores, investidores e fornecedores da região. Seu principal objetivo é aumentar o networking entre as empresas e fortalecer a economia regional. Para mais informações ligue (19) 3471-3880.