BRZ Empreendimentos em Santa Bárbara

No dia 21 de julho, Santa Bárbara d’Oeste foi oficialmente apresentada à BRZ Empreendimentos. A conceituada empresa mineira acaba de chegar oficialmente à cidade, com a promessa de revolucionar o mercado imobiliário. O evento de apresentação aconteceu no Teatro Municipal Manoel Lyra e reuniu cerca de 200 profissionais da área.

Na ocasião, além de conhecer um pouco mais sobre a BRZ, esse público (segmentado e super selecionado) também pôde apreciar todos os detalhes do primeiro empreendimento da empresa na cidade: o Portal Jardim das Gardênias.

01 Cerca de 200 pessoas compareceram ao evento realizado no Teatro Municipal Manoel Lyra – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

02 Alex Lima (diretor de Crédito BRZ), Raquel Chiari (gerente de Estratégia Digital e Marketing) e Anderson Morais (diretor Comercial) – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

03 Alexandre Lafer (Ceo housi), Eduarda Tolentino (sócia BRZ) e Daniel Rezende (superintende da BRZ) – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

04 Renato Paolinelli (gerente Comercial) e Gustavo Barão (supervisor Comercial) – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

05 Juliana Moura (About Soluções)e a assessora, Cássia Gargantini – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

06 A animação do grupo Bravo Electro agradou muito os convidados – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

07 Reprodução animada do que deve ser a fachada do Jardim das Gardênias – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em uma tarde marcada por troca de experiências, fomentação de bons negócios e muita animação, nada melhor do que um humorista para apresentar a empresa com leveza, dinâmica e interatividade. Para essa missão, a organização escolheu o simpático Zé Neves, que concluiu a tarefa com sucesso.

Destaque para a presença do fundador da Vitacon e CEO da Housi, Alexandre Lafer, um jovem empresário que está revolucionando o mercado imobiliário e que tem muitas boas histórias para compartilhar. Após o evento, houve ainda um coquetel bem animado, ao som do grupo Bravo Electro. O Grupo Liberal marcou presença. Acompanhe!

Sobre a BRZ Empreendimentos

A BRZ é uma consolidada empresa mineira, que há mais de 10 anos transforma sonhos em realidade. Hoje, são mais de 18 mil famílias morando em um apartamento BRZ PREMIUM. Presente em 3 estados e 24 cidades do Brasil, só na Região Metropolitana de Campinas já lançou 25 empreendimentos de sucesso em vendas.

Em Hortolândia, a primeira cidade em que a BRZ chegou no Estado de São Paulo, a empresa já é líder do mercado, ultrapassando 4 mil unidades lançadas.

Portal Jardim das Gardênias

O Portal Jardim das Gardênias será o primeiro empreendimento BRZ de Santa Bárbara d’Oeste. O condomínio fechado contará com portaria 24 horas, oferecendo comodidade, conforto e segurança aos moradores. Além disso, os apartamentos contam com 2 quartos com suíte, lazer completo com piscinas e quadra de beach tennis.