Boteco do São Vicente para sua casa

Festival aconteceu no estacionamento da loja do São Vito, em Americana

A rede de supermercados São Vicente lançou na quarta-feira (14) o seu 1º Festival de Boteco. O evento aconteceu no estacionamento da loja do São Vito, em Americana, e reuniu imprensa, convidados especiais e parceiros em uma noite feita para “botecar”.

Durante o evento, os convidados puderam degustar algumas das melhores cervejas vendidas pela rede, além de petiscar as maiores delícias entre snacks, frios, espetinhos e porções, tudo ao som do show de Samba D’Aninha, que animou muito os presentes.

Sucesso absoluto, a festa se estende até amanhã para os clientes de todas as lojas São Vicente, que poderão participar do festival comprando os produtos com preços diferenciados. Em tempo, vale dizer que faz parte das ofertas as cervejas locais, passando pela premium de grandes cervejarias e a tradicional pilsen em todas as categorias.

Segundo a rede, a ação tem como objetivo aproximar os clientes das novidades do setor oferecidas pelo São Vicente. Bela pedida. Aproveitem!