Bem-Vindos à nova Casa Nutrithiva

Apesar de jovem, a empreendedora Stephanie Bordon já tem uma vasta experiência profissional. Formada em nutrição pela PUC-Campinas, ela traz no currículo o curso de administração de empresas pela Faculdade Getúlio Vargas, mestrado em alimentos também pela PUC, assim como gastronomia funcional pela Anhembi Morumbi. Além da preocupação em ter uma boa base de conhecimentos no ramo, a profissional também tratou de colocar a mão na massa. Assim sendo, em 2023 ela comemorará 10 anos como empreendedora, primeiro com a Casa Nutri e agora como a Casa Nutrithiva, que desde a semana passada está atendendo na sede própria, localizada na Rua dos Bambus, 335, Jardim São Paulo, em Americana.

Belíssimo, o lugar como toda boa receita, precisou de um bom tempo até que tudo estivesse perfeito. Tanto que as obras foram iniciadas em 2019 e finalizadas em 2021. Apesar dos 3 anos, a espera valeu a pena. Agora, a Casa Nutrithiva oferece um espaço perfeito, completamente adaptado as necessidades da produção. Somado a isso, ela também possui um espaço lindo para consumo dentro da loja, assim como um espaço para eventos e pequenos encontros, onde poderão ser realizadas palestras e treinamentos. Destaque para a padaria, que sem dúvida é o grande diferencial do empreendimento.

Para apresentar os detalhes dessa proposta de estilo de vida saudável para a sociedade americanense, a empreendedora convidou profissionais de saúde (que indicam muito seu trabalho), assim como influenciadores e imprensa local para um evento. No menu preparado para a inauguração, delícias como petisquinhos leves e no estilo mediterrâneo fizeram sucesso na noite quente, assim como a bela mesa montada com ajuda da amiga Fabiana Pisoni, que deu seu toque especial. Já para brindar a data, espumantes, vinho tinto e branco do fornecedor oficial Seu Vinho, que dispensa apresentações. Confira como foi!