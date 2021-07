Bar e Restaurante Pantanal está pronto para receber o público

Com ambientação descontraída e uma culinária voltada para os frutos do mar e peixes, o Bar e Restaurante Pantanal promete ser um dos pontos mais badalados da cidade

Essa semana a notícia sobre a inauguração do Bar e Restaurante Pantanal movimentou Santa Bárbara d’Oeste, Americana e região. Nas próprias redes sociais do Liberal houveram muitos comentários e compartilhamentos referentes a essa grande novidade, assim como nas redes do empreendimento, que aumentou muito o engajamento nos últimos dias.

A inauguração oficial aconteceu na quarta-feira, e já foi de portas abertas ao público que havia feito reserva para esse momento.

Com ambientação descontraída, duas áreas (ambiente interno e externo) e uma culinária voltada para os frutos do mar e peixes – em geral – o Bar e Restaurante Pantanal promete ser um dos pontos mais badalados da cidade para quem curte comer bem, pagando um preço justo.

E engana-se quem pensa que o clima praiano fica apenas no que diz respeito à cozinha comandada com muita competência pela chef Cristina Hentges. O charmoso deck, assim como as pranchas caprichosamente acomodadas em um banco de areia instalado na fachada, também fazem parte do pacote.

Ainda assim, o grande destaque fica para o menu, repleto de deliciosas opções que vão desde entradas com petiscos incríveis, até pratos bem elaborados daqueles de “comer rezando”.

Chopp gelado, vinhos e drinks também fazem parte do que é oferecido aos clientes. Nós tivemos o prazer de acompanhar esse lançamento, que, na verdade, é mais um sonho realizado pela Família Vendramini, cuja tradição no mercado com a peixaria Pantanal Pescados, dispensa apresentações. Trabalhadores e dispostos a expandir os negócios da família, os irmãos Douglas e Bruno, que se inspiraram no pai Sérgio, merecem todo o mérito por mais essa conquista.

E se o objetivo deles de oferecer uma opção diferente, cuja qualidade e frescor da comida que vai à mesa dos clientes seja indiscutível, já foi alcançado, sorte a nossa de poder vivenciar essa experiência.

Confira nas fotos de Ernesto Rodrigues um pouco de como foi a noite de inauguração da casa, instalada na Rua São Bento, 135, Vila Dainese, Santa Bárbara d’Oeste.

01 O Restaurante e Bar Pantanal está localizado na Rua São Bento, 135, Vila Dainese, Santa Bárbara d’Oeste

02 Cristina Silva e Bruno Vendramini, um dos proprietários do espaço

03 No comando da cozinha, a chef Cristina Hentges

04 Os espaço conta com dois ambientes, sendo um interno outro externo

05 Na recepção da inauguração uma performancer vestida de sereia

06 Julieta e Edivaldo Lima conferindo as opções do menu da casa

07 Um dos destaques do espaço é que o preparo dos pratos pode ser acompanhado pelos clientes já que a cozinha tem uma parede de vidro

08 Karina Baldino e Hilton Carlos

09 Wagner Martins Freitas, Ary Giordano, Wagner Zappia e Júnior Zappia

10 fachada do Restaurante e Bar Pantanal

Arnaldo Santos Silva e Maria Angélica da Silva

Bruno e Douglas Vendramini

Bruno Fiorotto e Pamela Moura

Douglas Vendramini

Família Florido

Giovana Scapin e Damiana Godoy

Gisele , Lucélia e Márcio Marquines























James Altenor, Sandra Joseph e Jeff Eglaus

Josefa Cardoso e Delmiro José de Souza

Julieta e Edivaldo Lima

Marcelo Zanetti, Deysi Codogno e Juliana Vacari

Maria Célia Pascoto, Regina, Celso Florido, Henrique Pascoto, Suelen Spada e Elton Spada

Natália e Bruno Nabarreti

Odete e Neusa Ribeiro

Paulo Dias e Maria Isabel

Raquel Vacari e Vandriano Vargas

Sérgio Vendramini e Silvana com os filhos Douglas e Bruno e Cristina Silva

Silvana e Sérgio Vendramini entre os filhos Douglas e Bruno

Silvana e Sérgio Vendramini

Bar e Restaurante Pantanal

Endereço: Rua São Bento, 135, Vila Dainese, Santa Bárbara d’Oeste.

Horário de atendimento: De quarta a sexta-feira, das 18 às 23h; aos sábados (almoço e jantar) das 12h às 23h, e aos domingos das 11 às 17h.

Pagamento: dinheiro, débito, crédito e PIX.

Facebook e Instagram: @pantanalbarrestaurante

Site: pantanalpescados.com.br