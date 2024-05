A AVT, uma das mais conceituadas incorporadoras do Estado de São Paulo, com sede em Americana, acaba de apresentar seu mais novo empreendimento: o Loteamento Residencial Cachoeira.

Extremamente bem localizado, em Santa Bárbara d’Oeste, e com um projeto que prioriza o bem-estar e a praticidade no dia a dia, o loteamento Cachoeira conta com mais de 134 mil m² de verde e lazer, o que proporciona uma atmosfera tranquila e aconchegante para quem busca conforto e qualidade de vida.

Com lotes a partir de 175 m² e chegando até 527,23 m², todos são destinados para construções residenciais ou comerciais, se adequando perfeitamente de acordo com o sonho de cada um.

O lançamento do loteamento aconteceu com festa e, já nas primeiras horas de pré-venda, atraiu um grande público interessado em saber mais detalhes do loteamento aberto, movimentação que, na verdade, não surpreende, afinal, poder comprar um bem com o selo da AVT é sinônimo de estar apostando em qualidade e também confiança.

Sendo assim, para quem se interessou, não deixe de conferir mais detalhes no site oficial, lembrando que a incorporadora está oferecendo condições especiais imperdíveis de lançamento. O LIBERAL acompanhou o lançamento, Veja!

01 A Diretoria da AVT reunida para celebrar o sucesso do empreendimento – Foto: Marcelo Rocha_Liberal A alegria de ver um sonho realizado estampada em um retrato – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Clientes aproveitaram os benefícios de lançamento e garantiram condições especiais – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Evento de lançamento contou com uma recepção especial aos cliente com distribuição de refrigerante, cachorro quente, algodão doce e outras delícias – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

6 informações que você precisa saber sobre o Cachoeira

Excelente topografia

Fácil acesso às rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Bandeirantes (SP-348)

Ao lado de bairros consolidados

Próximo a comércios e serviços variados

Próximo ao Centro de Santa Bárbara d’Oeste

Área de lazer

Sobre a AVT

A AVT atua nos segmentos de incorporação e urbanismo e aposta na evolução em moradia, lazer e trabalho. Conhecida por fazer uso do conceito de modernidade com criatividade para desenvolver seus projetos, para a incorporadora não basta construir habitações. É preciso desenvolver soluções que possam aliar velocidade de realização e qualidade.

Loteamento Residencial Cachoeira