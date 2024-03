A agência do Centro de Americana da Sicredi Dexis, assim como aconteceu com a da Cillo, também teve sua assembleia anual na semana passada. O evento de prestação de contas dos associados aconteceu no espaço Villa São Vito e reuniu cerca de 180 pessoas.

As reuniões de núcleos tiveram início em janeiro e seguem simultaneamente em São Paulo e no Paraná até o dia 20 de março, quando acontece a AGO (Assembleia Geral Ordinária), em Maringá.

O evento foi comandado pelo presidente da instituição financeira cooperativa, Wellington Ferreira, que novamente confirmou o balanço positivo aos cooperados.

Com crescimento de 63%, o patrimônio líquido superou, pela primeira vez, R$ 1,1 bilhão. Os recursos para porte (volume de negócios) totalizaram R$ 12 bilhões e a captação alcançou R$ 9,4 bilhões. Assim, a Sicredi Dexis encerrou o ano de 2023 com 234 mil associados, 96,3 mil poupadores e 24,5 mil co-titulares, atingindo quase 355 mil relacionamentos.

Para 2024 muita coisa boa ainda está por vir, como as campanhas: Capital Premiado, que terá prêmios de R$ 5 mil mensais e um veículo Volvo EX 30 100% elétrico para quem aplicar no Capital Social da cooperativa; Poupança Premiada, que distribuirá R$ 2,5 milhões em prêmios; e a campanha União Solidária, com sorteios de 12 iPhones e 3 carros 0 km. Confira um pouco de como foi a segunda assembleia em Americana.